В Первомайской суде Бишкека 11 продолжилось судебное заседание по делу о похищении Айзады Канатбековой, которая впоследствии была убита похитителем.

До начала заседания судья запретила журналистам вести видеосъемку процесса. При этом, на прошлых заседаниях подобных запретов не было.

На скамье обвиняемых по делу о похищении Канатбековой пять человек. Они проходили подозреваемыми как соучастники похищения девушки.

Дело об убийстве и похищении Айзады Кантбековой

Айзаду Канатбекову похители утром 5 апреля. Преступление было зафиксировано уличными видеокамерами — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя.

Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.

8 апреля сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Позже милиция задержала остальных подозреваемых в похищении Канатбековой, их водворили в СИЗО. Также прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения девушки. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, среди них — глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Еще 27 сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии, другим пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Еще одно связанное с гибелью Айзады уголовное дело о халатности сотрудников милиции, причинившей тяжкий вред, расследует ГКНБ.