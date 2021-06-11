Сборная Кыргызстана по футболу сыграла уже два отборочных матча на Чемпионат мира 2022 года без вратарей из основного состава.

Чтобы такая ситуация не повторилась, в заключительном матче со сборной Японии на помощь футболистам Кыргызстана отправили вратаря Павла Матяша. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник юридического отдела «Кыргызского футбольного союза» (КФС) Нурдин Букуев.

«Павел Матяшев был в расширенном списке. Сегодня [11 июня] он туда прилетит и японская сторона уже извещена об этом. Наш тренерский штаб тоже знает. Он прибудет в Японию и будет находиться на карантине три дня. Он выйдет на заключительный матч», — пояснил Букуев.

В проигранном матче против Монголии 7 июня у сборной Кыргызстана на воротах стоял защитник Айзар Акматов. А в победном матче 11 июня против Мьянмы место голкипера занял нападающий Эрнис Батырканов.

Такая ситуация возникла потому, что все вратари основного состава попали под подозрение в заражении COVID-19. Кроме этого, из-за ограничений, связанных с пандемией, все заключительные матчи группы F проходят в японском городе Осака, и у сборной Кыргызстана не было возможности экстренно дополнить состав.