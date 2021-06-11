Минздрав сообщил, что на 11 июня в стране скончались семь пациентов с COVID-19.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 876 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

Также за сутки выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом.

  • Бишкек — 232;
  • Ош — 101;
  • Чуйская область — 43;
  • Ошская область — 63;
  • Таласская область — 5;
  • Нарынская область — 9;
  • Иссык-Кульская область — 25;
  • Джалал-Абадская область — 31;
  • Баткенская область — 17.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 109 193 случая заражения COVID-19.

С выздоровлением из больниц за сутки выписали 303 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 102 018 пациентов.

Среди медиков выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 834 медработника. При этом, с выздоровлением выписали 4 662 медика.

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