Минздрав сообщил, что на 11 июня в стране скончались семь пациентов с COVID-19.
За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 876 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.
Также за сутки выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 232;
- Ош — 101;
- Чуйская область — 43;
- Ошская область — 63;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 9;
- Иссык-Кульская область — 25;
- Джалал-Абадская область — 31;
- Баткенская область — 17.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 109 193 случая заражения COVID-19.
С выздоровлением из больниц за сутки выписали 303 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 102 018 пациентов.
Среди медиков выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 834 медработника. При этом, с выздоровлением выписали 4 662 медика.