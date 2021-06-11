В городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области задержан ранее судимый мужчина с большим объемом наркотиков.

Мужчина пытался продать 10 упаковок афганского гашиша («чарс»). Общий вес гашиша составил чуть более 10 килограммов.

«На данный момент ведется досудебное производство. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других граждан, причастных к преступлению», — говорится в сообщении МВД.

За июнь 2021 года это не самый крупный объем наркотиков у задержанного — 7 июня ГКНБ в Кадамжайском районе задержал депутата местного кенеша с 50 килограммами различных наркотиков

Во время обыска в доме депутата было найдено 9 кг опиумного сырца, 4 кг гашиша, 37,5 марихуаны, 1 огнестрельное оружие без разрешительных документов, $232 тысячи, 42 млн 299 тысяч сумов, 106 тысяч сомов.

Спецслужбы установили, что подозреваемый наладил устойчивый канал сбыта наркотиков из Таджикистана в Кыргызстан и Узбекистан.