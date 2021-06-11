Военный городок в Лейлекском районе Баткенской области не начали строить, потому, что не выбран подрядчик. Такую информацию сообщили в Минобороны 11 июня.

«Для строительства городка были подготовлены все необходимые документы, была трансформирована земля. Завершены инженерно-геологические, топографические исследования, уточнены архитектурно-планировочные, инженерно-технические условия, готовится проектно-сметная документация», — сообщили в министерстве.

10 июня стало известно, что строительство остановилось с тех пор как президент Садыр Жапаров заложил капсулу еще в начале мая. Тогда он встретился с жителями села Маргун и сказал, что граница является «самым важным вопросом» в его работе, но при этом он не сообщил, когда будет завершено строительство.

По словам Жапарова, он дал задание всем соответствующим местным органам, а координация будет под его личным контролем.

Конфликт на границе

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.