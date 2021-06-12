В интернете распространилось видео блогерши Арины Варнак, в котором водитель такси упрекал девушку в том, что она «слишком возбуждающе одета». По ее словам, она вызвала «Намба такси».

«Я села в такси и когда поняла, что что-то не то, начала снимать. Сняла не все, но по отрывкам можно понять, что таксист упрекал меня в моей одежде[…]. Он сказал, что девушки, которые открыто одеваются должны попасть в ад, что насилие таких это нормально, ведь они сами провоцируют, что мужчины не виноваты в насилии, а это все девушки, которые не могу себя сдержать и в жару одеваются открыто», — написала пользовательница сети.

По ее словам, она сильно испугалась, «ведь человек считает, что насиловать открыто одетых девушек это норма».

«А если человек с таким мышлением, правда, куда-то увезет?» — говорит блогерша. Она отметила, что сейчас в Кыргызстане лето.

Видео стало резонансным. В итоге в службе «Намба Такси», принесли извинения Варнак. По их словам, таксист отстранен от работы в их службе.

Скриншот комментария под публикацией Арины Варнак.

В феврале 2021 года, ГУВД Бишкека выпустило социальный ролик о харрасменте и сексуальных домогательствах и впервые заговорили о проблеме. В ведомстве призвали сообщать о случаях харрасмента и подчеркнули, что домогательствами являются не только нежелательные физические контакты, но и словесные оскорбления или угрозы, недоброжелательные замечания и грубые шутки.

В управлении отметили, что также различные формы инсинуаций или запугиваний, нежелательные письма или звонки, показ оскорбительных, унизительных фотографий или похотливых жестов и распространение лжи о ком-либо и другие подобные действия являются харассментом.

По статистике 83% женщин Кыргызстана хоть раз в жизни пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие. Большинство из них никогда не обращались в правоохранительные органы.

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