За сутки скончалось еще пять пациентов, которым диагностировали коронавирус. Четверо из них умерли в больницах Бишкека, один — в Иссык-Кульской области.

Таким образом, по официальным данным число смертей от коронавируса достигло 1881 случая, хотя политика минздрава не раз подвергалась критике за замалчивание реальной статистики. Например, из статистики смертей уже убирали случаи, когда у скончавшихся пациентов с коронавирусом были и другие болезни, которые также стали причиной смерти — по правилам ВОЗ, такие случаи должны входить в статистику смертей от коронавируса, потому что если бы не вирус, состояние пациентов не ухудшилось бы.

Также за сутки стало известно еще о 619 новых зараженных коронавирусом. 273 новых зараженных в Бишкеке, 110 в Оше — оба города называют “красной зоной” из-за количества зараженных.

99 новых зараженных в Чуйской области, 57 — в Ошской. В Джалал-Абадской области 26 новых зараженных, немногим меньше в Баткенской и Иссык-Кульской областях — 20 и 22 новых зараженных. В Таласской области семь новых пациентов с коронавирусом, в Нарынской — пять.

В том числе среди новых зараженных 23 медработника. По шесть в Оше и Ошской области, четыре в Джалал-Абадской, три в Бишкеке, два в Баткенской области. По одному медику заразилось в Чуйской и Таласской областях.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 296 пациентов, на лечении остаются 1949 человек. Из них в тяжелом состоянии 585 человек, а в крайне тяжелом — 90.

Общее число заражений за весь период пандемии по стране по официальной статистике достигло 109 812 случаев.