11 июня ОВД Инфо сообщил, что кыргызстанку Махбурат Эмилбаеву по решению суда московского района Хамовники 10 июня арестовали на трое суток за неповиновение сотрудникам полиции. Правозащитники называют решение суда местью за жалобу Эмилбаевой на сотрудника полиции, избившего ее 2 июня.

Так что же произошло? Рассказываем в хронологическом порядке.

2 июня

фото Новой газеты

2 июня сотрудники ОМВД по району Хамовники задержали Эмилбаеву на выходе из квартиры — она переехала в нее 31 мая и пока не успела перерегистрироваться, и именно к этому, по ее словам, зацепились полицейские.

«Я вызвала лифт и смотрю — в этот момент откуда-то сверху спускается человек в розовой рубашке, отталкивает меня и говорит: «Дверь не закрывай». Получается, он стоял на лестнице, которая ведет на чердак, и ждал меня. Я поняла, что сейчас что-то произойдет. Может, это вор, убийца или маньяк, достала телефон и начала снимать. Я его спрашиваю: «Что случилось?» А он мне: «А что это мы тут делаем?»» — рассказала она. Мужчина оказался участковым ОМВД по району Хамовники Иваном Казаковым. Он не стал проверять ее документы, но пытался проникнуть в квартиру.

Внизу ждал еще один полицейский — по слова Эмилбаевой, от обоих пахло алкоголем. Она снимала происходящее на камеру телефона.

«Этот полицейский внизу, когда увидел, что мы спустились, очень удивился. Сейчас я думаю, что они не планировали меня забирать — думали, что участковый поднимется, возьмет деньги у меня и спустится. Потому что мне женщина, которой я плачу за место, после всего произошедшего прислала голосовое: «Я дала деньги участковым, они не должны были тебя трогать». Но они все равно решили меня подкараулить, потому что я новый человек в этой квартире», — рассказывает кыргызстанка.

Во дворе Казаков вызвал наряд полиции и девушка спросила о причине задержания, ведь она ничего не нарушала. После этого полицейский заявил, что не разрешал ей съемку, и ударил ее по телефону. Когда наряд полиции приехал, у нее отобрали телефон, чтобы она не выложила нападение в интернет. В ОМВД Хамовников ее сначала посадили в обезъянник с пьяным мужчиной, а потом признали, что с ее документами все в порядке.

«Меня позвали в какой-то кабинет, там сидели две женщины, одна из них говорит: «Ну, мы проверили твои документы, все с ними в порядке. А чего это мы нарушаем?»

В протоколе они написали, что я хотела сбежать. У меня опять истерика началась, я ей рассказала, как все было, она же женщина, должна понять. В этот момент зашел тот, кто таскал меня, и она ему говорит с иронией: «Ай-ай-ай, что ты натворил?» И после этого они смеялись», — рассказала Эмилбаева журналистам «Новой газеты».

После ее вынудили заплатить штраф за «мелкое хулиганство» и нарушение правил пребывания в России — на 5500 рублей. Она направилась в травмпункт, где врач диагностировал у нее «ушибы мягких тканей головы, шеи, груди». Эмилбаева написала заявление по фактам «незаконного задержания, превышения служебных полномочий с использованием насилия, фальсификации материалов административного дела».

8 июня

8 июня в 21 час 10 полицейских, в том числе тот, что напал 2 июня на Махбурат Эмилбаеву — Иван Казаков — ворвались в салон красоты, в котором работает кыргызстанка. Девушка успела позвонить правозащитнице Валентине Чупик.

«Она позвонила мне — я сама слышала, как они отказывались объяснять причину вторжения и задержания, требовали выключить телефон, вырывали его из рук. Последнее, что я слышала — “Меня увозят, помогите!”» — сообщила правозащитница.

На Эмилбаеву в ОВД по району Хамовники составили протокол по статье о невыполнении требований полицейского.

9 июня

9 июня Махбурат Эмилбаеву доставили в Хамовнический суд Москвы.

«Махбурат уже в Хамовническом суде. Обвиняют в неподчинении законным требованиям полиции, в чём оно выражалось — не объясняют», — рассказывала Чупик. Тогда же она сообщила, что полицейские украли сумку Эмилбаевой.

Ту же информацию подтвердил и блогер Александр Ким, коллега Чупик по правозащитной деятельности в организации «Тонг Жахони». Он опубликовал видео с сотрудницами московской полиции — в частности, с майором Цымбаловой.

В этот день суд вернул дело обратно из-за нехватки доказательств для применения административных мер.

«Никто ее не бил, не подвергал насилию. Однако оказывают сильное моральное давление. Ее запугивают словами: «мы тебя депортируем, ты тут никто». Еду и воду не дают. Сотрудники полиции утверждают, что они ее кормят, но она сама отказывается. Женщина в плохом состоянии. Вчера ее доставили в суд и там ей стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь», — рассказала защитница кыргызстанки, юристка организации «Тонг Жахони» Чолпон Сатибаева.

10 июня

10 июня Хамовнический суд принял решение арестовать Махбурат Эмилбаеву на трое суток. Ее признали виновной по статье 19.3 КоАП — “Неповиновение сотрудникам полиции”.