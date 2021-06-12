Муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев завершает строительство поместья в графстве Беркшир в Великобритании. Об этом 7 июня журналисты рассказали в репортаже телеканала «Настоящее время».

Видео: «Настоящее время».

Ранее это поместье принадлежало принцу Эндрю, сыну королевы Елизаветы II. Кулибаев купил особняк на юге Англии в 2007 году за 15 млн фунтов ($30,1 млн).

По данным телеканала, недвижимость находилась в продаже около пяти лет. При этом, Кулибаев при покупке отдал на 3 млн фунтов больше запрашиваемого.

«Очевидный вопрос на который еще не было удовлетворяющего ответа, заключается в том, почему господин Кулибаев заплатил принцу Эндрю на 3 млн фунтов стерлингов больше изначально запрашиваемой цены на недвижимость, которую он, по-видимому, никогда не собирался занимать», — заявил бывший член парламента Великобритании Норман Бейкер.

Он считает, что вокруг этой сделки много тумана.

Также в Букингемском дворце заявили, что принц Эндрю не имеет отношения к сделке.

Восемь лет после покупки поместье так и стояло. Но в 2016 году старый дом снесли и начали строить новый.

«Недавно британские СМИ сообщили, что строительство подходит к концу. В новом здании шесть спален, сауна, спортзал и игровой зал. Каждая спальня оборудована отдельной ванной. На втором этаже — детские комнаты, гардеробные и комнаты для гувернанток. Перед виллой фонтан, сцена, бассейн и теннисный корт. Для обслуживающего персонала построен отдельный дом», — рассказали в Настоящем времени.

Это далеко не единственный дом Кулибаева за рубежом. Согласно расследованиям «Азаттыка», у нефтяного олигарха есть вилла в Испании, дома в Лондоне за $92,2 млн.

Его жена, Динара Кулибаева, владеет особняком в Швейцарии на берегу Женевского озера стоимостью в $72 млн, а также замок неподалеку, купленный за $63,8 млн.

Динара и Тимур Кулибаевы входят в число богатейших людей Казахстана. Американский Forbes оценивает их состояние в $5 млрд 600 млн.

По данным расследования «Азаттыка», за последние 20 лет родственники Назарбаева купили недвижимость в Европе и США на $785 млн.

Назарбаев был президентом Казахстана с 1991 года по 2019 год. За это время в Казахстане укоренился авторитарный режим правления, в стране укоренились коррупция и непотизм.

Казахстан занимает 113-е место среди 198 стран в «Индексе восприятия коррупции» Transparency International 2019 года и 157-е место во всемирном рейтинге свободы прессы Reporters Without Borders 2020.