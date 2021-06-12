В Первомайском районном суде Бишкека 11 июня прошло первое судебное заседание по похищению Айзады Канатбековой. Группа мужчин похитила ее утром 5 апреля, а 7 она была найдена изнасилованной и убитой. Рядом с ней находилось тело ее преследователя Замирбека Тенизбаева, который покончил жизнь самоубийством.

Уголовное дело по убийству Канабековой было закрыто в связи со смертью главного обвиняемого — Тенизбаева. Сейчас идет судебный процесс именно по похищению девушки.

Замирбек Тенизбаев, трижды судим, а в 2019 году на него поступало заявление о многократном изнасиловании.

На скамье подсудимых пятеро мужчин: ранее дважды судимые Кубаныч Токон уулу и Замирбек Раманкулов, единожды судимый Ажикабыл Рысбай уулу, привлекавшийся к уголовной ответственности Орозбек Нурумбетов и не судимый до этого ни разу Сыймык Молдосариев.

Заседание вела судья Салтанат Есенкулова. Сторону потерпевшей — мать Айзады Назгуль Шакеновой — представляли три юриста. У каждого подсудимого было по одному защитнику.

Судья запретила вести фото и видеосъемку в зале суда, можно было записывать лишь аудио. Следующее заседание суда назначено на 15 июня.

Всем подсудимым вменяется преступление по первому пункту части 2 статьи 170 УК «Похищение группой лиц по предварительному сговору».

В самом начале заседания представитель Шакеновой Нурбек Токтакунов попросил судью включить в обвинение также «Причинение по неосторожности тяжкого вреда». Однако гособвинительница и адвокаты подсудимых не согласились с его предложением, так как наказание от этого не меняется. Обвиняемым грозит от 5 до 7,5 лет лишения свободы.

В чем их обвиняют?

По версии следствия, все участники похищения встретились ранним утром в кафе на пересечении улиц Рыскулова и Кулиева. Там они за завтраком якобы обсудили свои планы по похищению Канатбековой «для Тенизбаева».

Разделившись на две машины, они приехали к кафе «Фаиза» по улице Медерова, и поджидали Канатбекову на парковке. Когда девушка переходила дорогу, Тенизбаев вышел к ней навстречу и начал тянуть за руки к машине.

К нему на подмогу подбежал Нурумбетов, схватил девушку и насильно посадил ее на заднее сиденье, когда Молдосариев открыл им дверь машины. После этого обе машины направились вниз по Горького.

Не доезжая до жилмассива Ак-Орго, Нурумбетов пересел во вторую машину, оставив девушку наедине с Тенизбаевым.

«В момент похищения подозреваемые Рысбай уулу, Токон уулу и Раманкулов, которые слышали ранее об этом преступлении, сделали вид, что не видели ничего. Они ехали вслед машины Тенизбаева, не остановили преступление, и в конце концов скрылись с места происшествия», — заявила прокурорка.

Орозбек Нурумбетов полностью признал свою вину. Раманкулов вины не признал, а остальные подозреваемые признали ее частично.

Токтакунов попросил судью привлечь судмедэксперта, чтобы он дал показания по времени смерти Канатбековой.

«Я всех все время спрашивал, почему не уточняют время смерти Айзады. Это ведь элементарная следственная процедура. Но в экспертизе нет ответа на этот вопрос», — сказал защитник потерпевшей.

Айзада Канатбекова

«Хотела романтики»

Первым из подсудимых выступил полностью признавший свою вину Нурумбетов. По его словам, утром 5 апреля он вышел из игрового клуба и встретился с Раманкуловым, Токон уулу и Рысбай уулу в районе Ошского рынка. Они решили покушать в кафе, где к ним присоединился «промокший от дождя» Молдосариев.

Нурумбетов утверждает, что тогда к нему подошел Тенизбаев, отозвал его на улицу и попросил помочь с похищением девушки, «с которой два года уже встречался». По его словам, остальные их спутники не знали, о чем они разговаривали.

«Он сказал мне, что его девушка хочет пожениться романтично. Я отказал ему, и мы вернулись в столовую. После того, как мы вышли из кафе он снова попросил ему помочь. Сказал, что ее родные знают об их отношениях, а его ждут в селе с невестой», — рассказал Нурумбетов.

*Близкие Айзады рассказывали, что трижды судимый Замирбеков преследовал ее и уже пытался ее похитить — тогда ее спас коллега. Она боялась его и хотела покинуть страну, а ее родные говорят, что он вел себя неадекватно.

По его словам, девушка при похищении кричала и сопротивлялась, но он все равно посадил ее в машину. Однако уже в ней, Нурумбетов утверждает, Канатбекова якобы успокоилась и «попросила отпустить ее руки, так как она не будет вырываться».

Также Нурумбетов сказал, что девушка разговаривала с Тенизбаевым, шутила и смеялась, и даже не воспользовалась возможностью сбежать, когда во время остановки обе двери машины были открыты.

Подозреваемый повторял несколько раз, что не предвидел ничего плохого и не знал, что за похищение для вступления в брак есть уголовное наказание.

«Просто таксист»

Второй подозреваемый Ажикабыл Рысбай уулу утверждал, что он не знал о готовящемся похищении и был всего лишь таксистом на службе. По его словам, Тенизбаев заранее дал ему 500 сомов и поручил ехать за его машиной, а позже довезти Нурумбетова до дома.

Рысбай уулу сказал, что не видел сам момент похищения, и вообще «все в его деревне так женятся».

По словам третьего подозреваемого Токона уулу, он тоже в то утро случайно набрел на знакомых и решил с ними поездить в машине.

Единственный несудимый ранее Молдосариев рассказал, что приехал в то утро из Нарына и хотел воспользоваться услугами сексработниц. Но когда он встретил группу мужчин, решил провести с ними время до отъезда обратно в Нарын — он якобы ждал, когда заработает автовокзал.

*Его показания значительно отличаются от того, что рассказывала ранее его сестра и он сам. Тогда его пытались представить как жертву давления со стороны остальной группы.

По его словам, он не знал, куда едет компания, а дверь для похитителей открыл «от страха перед умершим Замирбеком».

Раманкулов, выступавший последним, рассказал примерно то же самое: не знал, куда едет, ничего не видел, ничего не понял. При этом, все утверждают, что девушка была не против похищения и говорила, что все в порядке.

Почти все участники процесса отметили, что показания подсудимых немного отличаются от сказанного на первом допросе. На что Раманкулов сказал, что тогда он все напутал, так как был в шоковом состоянии, а другой подсудимый даже сказал, что на него давили следователи.

Защитник Шакеновой Токтакунов заявил, что возможен сговор подозреваемых для облегчения наказания.

«Я думаю, происходит та классическая схема, что один берет все на себя и выгораживает всех остальных. Думаю суд разберется с противоречиями в показаниях. По их показаниям выходит, что они совершенно случайно, в пять утра 5 апреля встречаются на Ошском базаре в столовой, потом все вместе садятся в машину и едут на Медерова, где произошло похищение», — рассказал юрист.

«Она боялась за меня»

После перерыва на обед судья заслушала показания матери и тети Айзады Канатбековой. Назгуль Шакенова повторила свой рассказ, который она озвучила в нашем интервью. Можете посмотреть его здесь.

По словам Шакеновой, она видела дочь в последний раз утром 5 апреля. Ближе к обеду ей позвонили коллеги дочери и сказали, что та не пришла на работу. Тогда Назгуль вместе с сестрой пошла в Первомайский РУВД, в который поступило заявление о похищении девушки на Медерова/Тыныстанова. Это была Айзада.

Ее попросили без остановки звонить на телефон дочери, но к 4 часам дня он был выключен. Айзада сама вышла на связь в 18:30 вечера — позвонила тете и «истерично кричала», что ее везут обратно в Бишкек.

В последний раз Назгуль поговорила с дочерью ближе к 19:00. Она обещала приехать к маме с Тенизбаевым.

«Мальчики говорят, что моя дочь общалась с ним. Но я такого не слышала. Он ее преследовал. […] Она три раза меняла сим-карту, потому что он находил ее, место ее работы. Я хотела с ним поговорить, но она упрямо не дала мне его номер», — рассказала Шакенова.

Уже на похоронах Айзады 8 апреля ее подруги рассказали о том, как Тенизбаев запугивал ее тем, что знает, где работает ее мама.

«Даже если я напишу заявление в милицию, его задержат на 3-4 месяца. Если я уеду в Турцию, а он однажды ударит маму ножом, что я буду делать?», — передает слова дочери Назгуль.

Ни мама, ни тетя Айзады не верят в то, что милиционеры делали все возможное для поисков Айзады.