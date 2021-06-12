Пресс-служба УВД Ошской области сообщила, что в Араванском районе 4 июня задержан 63-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании девочки-подростка.

По данным правоохранителей, 20 августа 2020 года этот мужчина напал на 16-летнюю девочку и изнасиловал ее.

«16-летняя жительница пришла в поле, чтобы полить землю, где выращивается хлопок. Несовершеннолетнюю увидел 63-летний мужчина и, применив физическую силу, изнасиловал ее», — рассказали в милиции.

По их данным, девочка была напугана и не стала ничего рассказывать родным. Спустя несколько месяцев, в ноябре 2020 года, они с матерью отправились в больницу, где выяснилось, что девочка беременна. Ее родители обратились в милицию.

Досудебное производство было начато 3 декабря 2020 года по статье «Развратные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Позже, после получения показаний потерпевшей и свидетелей, по протоколам допроса и результатам экспертиз, статью переквалифицировали на «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего».

«15 мая 2021 года девочка родила мальчика», — рассказали в УВД.

По их данным, Ошский горсуд в отношении 63-летнего А.А. избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июня. Следственные мероприятия на сегодняшний день завершены и материалы переданы на рассмотрение Ошского горсуда.

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