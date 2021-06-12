Томирис Байсафа. Фото: Жанна Ахметова

7 июня суд присяжных в Москве оправдал сына экс-премьера Дагестана Мухтара Меджидова. Муртузали Меджидова обвиняли в убийстве 21-летней студентки МГИМО, казахстанки Томирис Байсафа.

Девушка погибла весной 2018 года, а Меджидова-младшего 7 июня 2021 года отпустили прямо в зале суда. Семья убитой девушки была против того, чтобы дело рассматривал суд присяжных — ее мать Жанна Ахметова опасалась, что на коллегию присяжных смогут оказать давление и добиться нужного решения.

«По моему мнению и мнению следственной группы, есть реальные опасения, что на судей и присяжных заседателей может быть оказано давление (как например в случае с первой следственной инстанцией — Никулинским межрайонным следственным отделом города Москвы, когда его руководитель был явно заинтересован в скорейшем закрытии дела по статье “Самоубийство”) и все наши усилия и усилия Главного следственного управления СК РФ могут быть сведены к нулю. Я обратилась к президенту с просьбой довести до российской стороны просьбу о справедливом судебном разбирательстве и принятии необходимых мер по исключению возможного давления на присяжных заседателей», — сообщала она в марте 2021 года в своих соцсетях.



Упала спиной с четвертого этажа

Байсафа и Меджидов

13 апреля 2018 года Томирис Байсафа выпала из окна пустой аудитории на четвертом этаже МГИМО. Ее доставили в больницу, но в 3 мая того же года она скончалась. Хотя близкие девушки подозревали в убийстве ее молодого человека — Муртузали Меджидова — следствие первоначально указывало, что это суицид.

Меджидов уверял, что во время ссоры она выбросилась из окна, но после менял показания. По словам матери девушки, Меджидов ухаживал за Томирис с 2016 года, некоторое время они встречались, но из-за ревности мужчины девушка хотела с ним расстаться. Ахметова узнала, что 13 апреля сын влиятельного дагестанского чиновника заперся с Томирис в аудитории — студенты слышали, что он упрекал девушку в чем-то. После девушка выпала из окна четвертого этажа — спиной на землю. РБК в пресс-службе вуза рассказали, что смерть девушки — это несчастный случай, но были свидетели, утверждавшие, что ее вытолкнули, а на теле были следы побоев.

«На допросе я рассказала о странном поведении Муртазали, но руководитель отдела заявил: “Оставьте парня в покое, он здесь ни при чем. Это был обычный суицид”. Спустя несколько дней нам отдали вещи Томпи и сообщили, что закрывают дело», — рассказывала Ахметова в интервью Риа Новости.

Ахметова обращалась к президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, к главе российского следственного комитета Александру Бастрыкину — в 2020 году дело все же переквалифицировали по статье «Убийство», а Муратали Меджидова задержали. После МИД Казахстана сообщал, что расследование затянулось из-за смены следователя.

