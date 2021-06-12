«100500 раз занимались онанизмом, глядя как мы, маленькие девочки, играем».

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«На пешеходе проходила и меня за попу потрогали, несмотря на то, что я в хиджабе».

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«В 5 классе мы возвращались с подругой домой пешком, так как мы жили недалеко от школы. Шли домой — встретили мужчину 40 лет, который подошел к нам с растегнутыми штанами, со своим членом и начал задавать вопросы. Я помню этот момент, как я схватила подругу за руку и мы убежали!»

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«В 2013 году мы с подругой шли возле Дворца Спорта домой. Это было днем. Одеты были как обычные студентки. Ни каблуков, ни яркого мейкапа, ни короткой одежды.

Навстречу к нам шли три парня. Я успела отойти в сторону, а подруга попала прям между ними. Двое зажали ее между собой и один ее поцеловал. Она развернулась, схватила его за руку и спросила, зачем он это делает. На что он ударил ее кулаком в челюсть со словами “сигейн шлюха”.

Мы стояли в глубоком шоке. Мимо проходил парень и девушка. Парень хотел вмешаться, а девушка увела его со словами “это не наше дело”. Мы побежали за ними, но догнать не смогли. Заявление в милицию написали. Но парней не нашли».

…

«Я тоже захотела рассказать кое-что. Мне было где-то 5-6 лет. Я вышла погулять во двор, но моих подруг не было и я гуляла одна. Когда я села на скамейку, ко мне подсел мужик лет 45. Он был с черепашкой и начал мне ее показывать, я конечно была маленькой и заинтересовалась. Он начал ко мне приближать свою руку, когда была на скамейке. Ну я подумала, что в этом такого.

Потом он дошел до моей юбки и начал ее немного задирать. Я попросила его убрать руки и он ответил, что там было что-то и он просто почистил. Я поверила, но насторожилась. Потом к нам пришли мальчики со двора и начали играть в мяч. Я очень обрадовалась. Потом этот мужик начал рассказывать, что у черепахи есть много детей, и что они у него дома. Сказал, не хочу ли я пойти посмотреть на них. Но я ответила, что мне не разрешают идти куда-то с незнакомцами. Он засмеялся и начал уговаривать.

Плюс к этому, он начал опять приближать свои руки к моей пятой точке. Я очень испугалась. И мальчики немного посматривали на нас с недоверием. Ну они так сказать, были как мои братья. И в этот момент из подъезда прибежала моя мама и забрала меня домой. Я тогда очень испугалась и думала об этом всю ночь».

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«Здравствуйте. Я тоже хочу рассказать свою историю. Я училась в 10 классе, у нас был последний звонок, все пришли красивые в школу, чтобы пофотаться на память. Я была в платье (оно было свободное, но не короткое, до колен).

Иду я после школы домой, а навстречу мне толпа парней, видя их хотела свернуть, но некуда было, они начали свистеть, петь и в один момент мне просто задрали платье вверх, я оказалась с голой задницей на улице… После этого у меня страх носить платья…»

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Анонимные истории о домогательствах до школьниц

«В школе мальчики могли нагнуться и прям по лобку потрогать».

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«В школе открыто домогался ученик 11 класса. Я была в 8 классе и стеснялась говорить людям. Далее этот чувак похвастался своим друзьям, что переспал со мной. Слух разлетелся по школе, а правду никто и не узнал».

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«Мужчины и парни старше меня издевались часто, что-то кричали вслед, толкали своих друганов. К слову, мне 14 и одеваюсь я совсем не в обтягивающие вещи.

В школе мальчики пристают, задают не совсем хорошие вопросы и намеки. Парни часто глазеют на меня и подруг. В детстве родственник домогался. Папа называл разными нецензурными словами. И ладно если в 20 лет я бы испытывала отвращение к противоположному полу, но в 14… Свалить бы отсюда».

Анонимные истории о домогательствах на работе

«На работе коллега жестко меня харрасил. Мог сзади подойти и шепотом в ухо: “Ты ночью мне снилась. А внизу ты оказывается темненькая”. Он преследовал меня. Я не знала что делать, был почти нервный срыв. В итоге я уволилась».

…

«Мой заведующий, старик, лапал за грудь коллеги. Она разведена. Рассказала нам, а сделать ничего не можем. Работа ей нужна».

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«На работе в лифте зажимали в угол. После я перестала ездить на лифте, но все равно это продолжалось психологически, звонки по 150 раз, шантаж, давление “у меня связи, я могу сделать то и то”.

Когда обратилась к руководству, сказали: “лучше бы обрадовалась, что такой человек обратил на тебя внимание”. После такого заявления руководства, я уволилась».

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«На работе шеф начал приставать, сначала словесно, потом начались касания. Затем он якобы хотел научить меня массажу, разделся и залез на меня. И была куча такого рода “левых” движений c его стороны. Отстал лишь тогда, когда я ему напомнила про профессиональную этику и что напишу на него заявление.

Мне 23 года и я до жути боюсь мужчин. Я чувствую себя грязной, где видят лишь вагину, а не человека. Я не чувствую себя в безопасности в КР и никому не доверяю».

Анонимные истории о домогательствах в транспорте

«В маршрутке напротив меня мужик глядя на меня, трогал свою вставшую письку. Я была одета обычно, не обтягивающее, не короткое, без мейкапа».

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«Мне было 12 лет, ехала в переполненном троллейбусе. Тут я начинаю ощущать, как какой-то мужик трется об меня сзади и начинает вздыхать и стонать. Меня просто парализовало, я не могла ни крикнуть ни пошевелиться. И это продолжалось до тех пор, пока я не вылетела из троллейбуса, так и не дождавшись своей остановки. Я не стала даже смотреть в лицо этому гавнюку, мне было ужасно мерзко и стыдно. Прошло 24 года с того случая, но воспоминания не отпускают. Никому никогда об этом не рассказывала

Сейчас анализирую эту ситуацию и думаю, ведь люди это видели и слышали. Никто его не одернул. Это ведь не просто приставание, это педофилия».

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«В 16 лет в маршрутке сидела у окна, какой-то мужик сел рядом и начал лапать мои ноги и между ног. Я не могла вырваться, в маршрутке были молодые парни, но они смеялись надо мной. В итоге кое-как оттолкнула его и убежала.

Родители обратились в милицию, там была невероятная женщина-милиционер, ее звали Айзада (очень запомнилась, она мне показалась чудо-женщиной, все ее уважали и боялись), того ублюдка нашли. Его родственники пытались подкупить родителей, но папа был готов убить их всех. Посадили урода всего на 15 суток».

Анонимные истории о домогательствах со стороны родственников

«Мне тяжело об этом говорить. Когда-то отчим лапал меня за грудь, мне было тогда 14 лет, когда я спрашивала: “Зачем вы это делаете, ведь отцы так не делают!”, он отвечал: “Кто сказал, отцу всегда можно так делать”.

Об этом я никому не говорила и не могла сказать, так как боялась, что меня осудят или мне не поверят. Ком в горле до сих пор. Спустя годы моя мама с ним развелась и я тогда не выдержала и рассказала об этой ситуации маме.

Она была в шоке, сразу же начала кидать предъявы ему, а он ответил мол, задел просто, случайно вышло. Начал оправдываться, что не со зла, что не хотел такого, просто задел случайно. А я помню, что совсем не случайно было».

…

«Я тоже хочу рассказать вам об одном случае. Я была школьницей, где-то 6-7 класс. У нас дома жил родственник и работал. Я помню как ночью он тихо открыл мое одеяло и лапал мою попу. Я была в шоке, почему-то никому ничего не могла сказать или боялась может, не знаю я. Я возненавидела его и до сих пор ненавижу. Об этом случае я никогда никому не могла рассказывать. Было стыдно, почему — не знаю.

Когда я уже повзрослела, я начала думать и сомневаться в себе. У меня в голове был один вопрос и он не давал покоя. “Я девственница или нет” — потом поняла все и отпустила».

…

«Мне было где-то 11 лет, когда мой ровесник родственник пришел к нам домой. Дома никого не было, узнав это, он накинулся на меня. Я упала на пол, но откуда-то у меня появился огромная сила, я просто оттолкнула его от себя, наорала во весь голос. Выгнала его из дома.

Он не сделал мне ничего физически, но морально мне было просто ужасно. Я про это никому не рассказывала. Потому что у меня три брата, они бы просто убили бы его. А еще я боялась, что на меня будут пальцем показывать и шушукать.

Мама с раннего детства рассказывала мне, что нельзя оставаться наедине даже с родственниками мужского пола. Не позволять им меня трогать. Кричать, орать, если такое произойдет. Всегда быть начеку. Но и маме не смогла тогда рассказать».

…

«Когда мне было 6-7 лет, я жила в одной комнате с братом, мама тогда уже умерла. Однажды ночью я проснулась и мне было не по себе — это брат снимал одежду с меня. Это происходило на протяжении полугода, он смотрел порно и пытался со мной это сделать. В один день я спала в другой комнате, но он и туда приходил. Пока я спала, он снимал с меня одежду. Один раз кончил на мою попу и сказал, чтобы я вытерла.

В другие дни мне приходилось возвращаться в нашу комнату и ночью он снимал с меня одежду, пытался засунуть свой писюн мне в рот. Он засовывал в меня пальцы, когда я крепко спала и не успевала просыпаться. Один раз я устала от всего этого и надела всю свою одежду, которая у меня была. В ту ночь он ко мне не полез, а утром все спрашивали, зачем я надела так много вещей. Я не могла никому это рассказать, потому что брат слишком сильный и он мог меня убить… Я в то время очень боялась и эту историю никто не знает».

Согласно данным Ассоциации кризисных центров, 83% женщин Кыргызстана пережили как минимум один раз психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Большинство из пострадавших женщин никогда не обращались в правоохранительные органы.

В 2017 году был принят закон «Об охране и защите от семейного насилия». Он обязывает милиционеров выдавать любому члену семьи охранный ордер, в случае фиксации насилия. Такой документ запрещает насильнику контактировать с жертвой.

В 2019 году 9 студенток КРСУ заявили о домогательствах со стороны преподавателя религиоведения Дениса Брусиловского, одна из девушек — обратилась в милицию. Однако, правоохранительные органы прекратили дело в отношении преподавателя за отсутствием состава преступления.

В феврале 2021 года, ГУВД Бишкека выпустили социальный ролик о харрасменте и сексуальных домогательствах и впервые заговорили о проблеме. В ведомстве призвали сообщать о случаях харрасмента и подчеркнули, что домогательствами являются не только нежелательные физические контакты, но и словесные оскорбления или угрозы, недоброжелательные замечания и грубые шутки.

В мае 2021 года, Парламент вынес на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс». По данным инициаторок-депутаток, он разработан для защиты права работника на личную неприкосновенность, а также для обеспечения защиты работника от домогательства в сфере трудовых правоотношений.

В качестве справке-обоснавания проекта, депутатки приводят исследование проведенное при поддержке программы USAID по совместному управлению. В исследовании говорится, что 23% работающих женщин и 21,9% студенток подвергались сексуальным домогательствам. В документе указывается, что 80% случаев домогательств происходит в государственных учреждениях. Согласно исследованию, с домогательствами сталкиваются женщины в возрасте от 20 до 38 лет, не состоящие в браке и занимающие должность рядовой сотрудницы (70%).

Телефон доверия для детей и подростков в Кыргызстане — 111.

Телефоны кризисных центров, которые оказывают психологическую и юридическую поддержку пострадавшим от насилия:

Бишкек:

• Кризисный центр «Сезим»: +996 (312) 51-26-40 Горячая Линия

• Центр Милосердия: (312) 644-871

• Кризисный центр «Шанс»: 0 709 710 320

Ош:

• Центр по гендерной и психологической помощи: (772) 702-640

• Кризисный центр «Ак Журок»: 0 550 231 329

Чолпон-Ата:

• Кризисный центр «Алтынай»: (03943) 4 41 37, руководитель Айнабекова Жыргал, телефон: 0709694550;

Талас:

• Кризисный центр «Маана»: (557) 48 47 13, (3422) 5 58 85

Джалал-Абад:

• Кризисный центр «Каниет»: (03722) 5 50 84