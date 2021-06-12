Турция планирует провести четвертые Всемирные игры кочевников в 2022 году — об этом стало известно во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Турцию.

«Мероприятие перенесено на следующий год из-за пандемии. В связи с этим в Кыргызстане готовится особая культурная программа. Планируется организация этно-фестиваля «Вселенная кочевников». Представится возможность продемонстрировать наши традиции, обычаи и ремесла на мировом уровне», — утверждает министр культуры Кайрат Иманалиев.

Это не первый перенос игр. IV Всемирные игры кочевников должны были состояться еще осенью 2020 года в Турции, но игры перенесли из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

Всемирные игры кочевников — это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

Они проводились в Кыргызстане каждые два года с 2014 по 2018 год, пока эстафету не передали Турции.