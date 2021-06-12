Гражданин Шри-Ланки в Кыргызстане попал в реанимацию, после того как его обокрал мошенник. Об этом в твиттере написал пользователь Бек @beshtash.

Положили в реанимацию, в Чуйск.обл.больницу. Спасибо нашим медикам, очень оперативно, вежливо и от души. #шриланкийцы pic.twitter.com/Qqeyo69bmv — Бек (@beshtash) June 10, 2021

По его словам, шриланкиец прилетел в Бишкек в феврале в составе группы из пяти человек. Мошенник обещал сделать им визу в Канаду, взял у них около $50 тысяч и исчез.

«Мы с товарищем случайно познакомились с ними и с марта по мере возможности помогаем. Нашли квартиру, обеспечили продуктами. Написали заявление в милицию от их имени, но вот органы не могут найти того мошенника», — написал Бек.

Ребят, кто или какие организации могут помочь? Умирает человек. Гражданин Шри-Ланки. Прилетели в феврале в составе 5 чел. Мошенник, ктр обещал им визу в Канаду, выманил их в Биш, забрал у них все деньги (около 50К $) и исчез. С тех пор они почти на улице, нет ни денег, ни крова pic.twitter.com/ihQ9tletHX — Бек (@beshtash) June 10, 2021

Он рассказал, что одна из пятерых жертв мошенника вернулась домой через месяц, второго посадили в самолет недавно. Один из оставшихся троих иностранцев — диабетик.

«На фоне стресса он не встает с постели, уже не ест. Сегодня утром вызвали скорую, прокапали. Состояние временно стабилизировалось, но боюсь ненадолго. У них нет никакой надежды, неоткуда ждать помощи», — рассказал Бек.

По его данным, мошенник — гражданин Пакистана, «много лет невыездной». Он выманивает жертв из Пакистана, Шри-Ланки и так далее в Бишкек, обещая визу в Канаду и Европу. По приезде забирает их деньги и исчезает.

В тот же день шриланкийца положили в реанимацию в Чуйскую областную больницу. Спустя два дня, 12 июня, его выписали домой. При этом, по словам Бека, «у него отказывают почки».

На его публикацию отреагировал начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков. Он написал, что информация передана руководству УВД Октябрьского района и ГУВД города Бишкек.

Наша редакция пыталась связаться с консульством республики Шри-Ланка, однако в дипмиссии не ответили.