Гражданин Шри-Ланки в Кыргызстане попал в реанимацию, после того как его обокрал мошенник. Об этом в твиттере написал пользователь Бек @beshtash.
По его словам, шриланкиец прилетел в Бишкек в феврале в составе группы из пяти человек. Мошенник обещал сделать им визу в Канаду, взял у них около $50 тысяч и исчез.
«Мы с товарищем случайно познакомились с ними и с марта по мере возможности помогаем. Нашли квартиру, обеспечили продуктами. Написали заявление в милицию от их имени, но вот органы не могут найти того мошенника», — написал Бек.
Он рассказал, что одна из пятерых жертв мошенника вернулась домой через месяц, второго посадили в самолет недавно. Один из оставшихся троих иностранцев — диабетик.
«На фоне стресса он не встает с постели, уже не ест. Сегодня утром вызвали скорую, прокапали. Состояние временно стабилизировалось, но боюсь ненадолго. У них нет никакой надежды, неоткуда ждать помощи», — рассказал Бек.
По его данным, мошенник — гражданин Пакистана, «много лет невыездной». Он выманивает жертв из Пакистана, Шри-Ланки и так далее в Бишкек, обещая визу в Канаду и Европу. По приезде забирает их деньги и исчезает.
В тот же день шриланкийца положили в реанимацию в Чуйскую областную больницу. Спустя два дня, 12 июня, его выписали домой. При этом, по словам Бека, «у него отказывают почки».
На его публикацию отреагировал начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков. Он написал, что информация передана руководству УВД Октябрьского района и ГУВД города Бишкек.
Наша редакция пыталась связаться с консульством республики Шри-Ланка, однако в дипмиссии не ответили.