Адвокатесса пропавшего президента образовательных центров «Сапат» Орхана Инанды Таалайгуль Токтакунова заявила, что они сомневаются в беспристрастности Госкомитета нацбезопасности в поисках Инанды и попросили отвести ГКНБ из межведомственной комиссии. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Но уже четвертый день ни прокуратура, ни ГКНБ никак не реагируют на ходатайство защиты. Вот так вот наша прокуратура и ГКНБ “работают”», — написала адвокатесса.

По ее словам, причиной сомнений стало то, что турецкое издание «Sabah» заявило о причастности ГКНБ в похищении Орхана Инанды.

6 июня турецкое правительственное издание «Sabah» опубликовало материал автора Ферхата Унлу, телеведущего на национальном телевидении. Автор заявил, что президент Кыргызстана дал приказ ГКНБ задержать Орхана Инанды. Он также назвал всех людей, выходивших на митинги в поддержку пропавшего, членами террористической организации Фетхуллаха Гюлена FETO, также как и самого Орхана Инанды.

Исчезновение и поиски Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Также с 1 июня перед посольством Турции в Кыргызстане, Домом правительства и Белым домом в Бишкеке проходят митинги с требованием найти Орхана Инанды.

Фетхуллах Гюлен и «Себат»/«Сапат»

Международное образовательное учреждение «Себат» работает в Кыргызстане с 1992 года. Сегодня организации принадлежат 16 лицеев по всей стране, Международный университет Ала-Тоо, Международная школа Silk Road и 4 неполные средние школы.

Несмотря на то, что образовательное учреждение относят к Гюлену, по словам директора «Себата» Нурлана Кудайбердиева, они связаны с Гюленом «неформально», а финансирование со стороны религиозного деятеля давно прекращено.

Сообщается, что в около 150 странах функционируют около 1400 школ, которые имеют отношение к Гюлену.

Власти Турции обвиняют Гюлена в попытке военного переворота в Анкаре в 2016 году. Турецкие власти тогда подавили восстание, вследствие чего погибло 249 человек, более 2 тысяч были ранены.

Позже Эрдоган обвинил в попытке переворота сторонников Фетхуллаха Гюлена, были задержаны тысячи человек. Но Гюлен опроверг все обвинения.

После инцидентов турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Однако бывший президент Алмазбек Атамбаев заменил «Себат» на «Сапат» и добавил Министерство образования и науки в качестве одного из учредителей.

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