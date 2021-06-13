Глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев сообщил, что по итогам визита Садыра Жапарова в Турцию, Кыргызстану решили оказать военно-техническую помощь.

«Турция и Кыргызстан стратегические партнёры и братские страны, которых связывает общая история, традиции и языковая группа», – сказал Казакбаев.

По его словам, Турция хочет помогать Кыргызстану на «грунтовой основе».

Ранее, в период апрельского конфликта на кыргызско-таджикской границе, Турция сообщала о готовности помочь Баткену в восстановлении пострадавших территорий.

Первый и официальный визит Жапарова в Турцию состоялся 9 и 10 июня. Визит состоялся по инициативе главы президента Турции Реджепа Эрдогана и прошел после исчезновения главы сети лицеев «Себат» Орхана Инанды, выдачи которого в свое время требовали турецкие власти.

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