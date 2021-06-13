Пресс-служба аппарата президента сообщила, что в Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова взяла под контроль случай гибели воспитанника детского дома в Чуйской области.

По ее словам, создана межведомственная комиссия из числа представителей администрации президента, Жогорку Кенеша, МВД, минздравсоцразвития, минобразования и науки, а также гражданского сектора.

«Комиссия объективно рассмотрит и самым внимательным образом изучит все обстоятельства смерти несовершеннолетнего воспитанника детского дома», — отметила Жыпариса Рысбекова.

В институте Омбудсмена провели проверку детского дома и 13 июня потребовали отстранить директора Военно-Антоновского детского дома на период следственных мероприятий, так как он вмешался в дачу показаний учащихся интерната, а также, возможно, укрывал факт смерти ребенка.

По их данным, 12-летний воспитанник детского дома Якунин Игорь умер около 23 часов 1 июня. При этом, имеются медицинские справки о том, что Игорь до случившейся с ним трагедии был абсолютно здоров. Его собиралась усыновить семья из Соединенных Штатов. Адвокат этой семьи направил жалобу в прокуратуру района о бездействии сотрудников милиции в расследовании трагедии.

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