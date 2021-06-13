Международная правозащитная организация Amnesty International 10 июня опубликовала истории более 60 человек, заключенных под стражу в Синьцзяне и призвала немедленно закрыть лагеря для интернированных.

Amnesty International представила доклад и запустила кампанию солидарности с жертвами репрессий против мусульман в Синьцзяне. В этом 160-страничном докладе группа кризисного реагирования Amnesty International собрала десятки свидетельств заключенных о пытках в «лагерях перевоспитания».

Иллюстрация: Molly Crabapple.

В них говорится, о попытке искоренить религиозные традиции, культурные обычаи и местные языки мусульманских этнических групп по всему региону. Amnesty International заявляет, что эти преступления, совершаемые под прикрытием борьбы с «терроризмом», направлены против этнических уйгуров, казахов, хуэй, кыргызов, узбеков и таджиков.

Генсекретарь Amnesty International Аньес Калламар заявила, что китайские власти построили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ужасающую антиутопию огромных масштабов. По ее словам, «мусульманские меньшинства в Китае сталкиваются с преступлениями против человечности и другими серьёзными нарушениями прав человека, которые угрожают уничтожить их религиозную и культурную самобытность».

«Всё человечество должно испытать шок от того, что огромное число людей подверглись промыванию мозгов, пыткам и другим видам унижающего достоинство обращения в лагерях для интернированных, пока миллионы других людей живут в постоянном страхе в условиях вездесущей слежки», — добавила она.

По данным Amnesty International, с начала 2017 года в Синьцзяне сотни тысяч граждан были произвольно заключены в тюрьмы, а около миллиона человек – были отправлены в лагеря для интернированных.

«Все из более чем 50 бывших заключённых, опрошенных Amnesty International, были задержаны за действия, которые представляются абсолютно законными, например, за то, что у них были фотографии по религиозной тематике или они общались с кем-то за границей», — отмечается в докладе.

«Кресло тигра», кандалы и другие виды пыток

Большинство пострадавших сообщили, что сначала их допрашивали в полицейском участке. Там фиксировали их биометрические и медицинские данные перед отправкой в лагерь.

Затем их допрашивали на «креслах тигра» — стальных стульях с прикреплёнными к ним ножными кандалами и наручниками, удерживающими тело в болезненных положениях.

Иллюстрация: Molly Crabapple.

В полицейских участках широко практиковались избиения, лишение сна и содержание в переполненных камерах. Задержанные сообщали, что во время допросов и перевозки охранники надевали на них капюшоны и заковывали в кандалы.

Amnesty International стало известно об одном случае, когда заключённый, как утверждается, скончался в результате того, что его продержали прикованным к «креслу тигра» на глазах у его сокамерников 72 часа, и всё это время он вынужден был мочиться и испражняться под себя.

После того, как люди попадали в лагеря, каждая минута их жизни была расписана. За ними наблюдали круглые сутки. Кроме этого, по данным Amnesty International, заключенные подвергались систематическим пыткам и жестокому обращению.

Избиения, удары электрошокером, одиночные камеры. Их лишали еды, воды, сна, заставляли сдерживаться. Применяли пыточные инструменты, такие как «кресло тигра».

Двое бывших заключённых рассказали Amnesty International, что их заставляли носить тяжёлые кандалы – в одном случае в течение целого года. Другие рассказывали, что их избивали электрошоковыми дубинками и применяли перцовый аэрозоль.

Иллюстрация: Molly Crabapple.

Всевидящее око

Кроме того, что миллионы людей заключены под стражу, в Синьцзяне мусульмане подвергаются тотальной слежке. По данным Amnesty International, все после освобождения из лагеря находятся практически под постоянным электронным и личным наблюдением. Сотрудники госорганов, которые следят за ними, сообщают «о подозрительном» поведении, к которым могут причислить использование VPN или WhatsApp. А на улицах круглые сутки патрулируют полицейские.

Религия

В докладе также говорится о том, что в Синьцзяне люди не могут исповедовать свою религию, в частности ислам. За религиозные и культурные обычаи мусульман заключают под стражу. Коран, молитвенные коврики и другие религиозные артефакты были практически запрещены. А по всему Синьцзяну мечети, кладбища и другие религиозные и культурные объекты были снесены или преобразованы под другие цели.

«Мы больше не могли говорить ‘ас-саляму-алейкум’ [стандартное приветствие во многих исламских культурах, означающее “мир тебе”]», — сказал один человек Amnesty International.

Иллюстрация: Molly Crabapple.

Китайское правительство сделало всё возможное, чтобы скрыть совершаемые им нарушения международного права в области прав человека в Синьцзяне — Amnesty International

Иллюстрация: Molly Crabapple.

Организация в своем докладе подчеркнула, что власти Китая всячески скрывают информацию о том, что на самом деле происходит в Синьцзяне. По ее данным, власти задерживают, угрожают и жестоко обращаются с теми, кто решается открыто высказаться.

«Китай должен немедленно ликвидировать лагеря для интернированных, освободить людей, произвольно содержащихся в лагерях и тюрьмах, и положить конец систематическим нападениям на мусульман в Синьцзяне», — заявила Аньес Калламар.

Она подчеркнула, что ООН должна создать и срочно направить в регион независимый следственный механизм для привлечения к ответственности всех подозреваемых в совершении преступлений по международному праву. А международное сообщество «должно открыто высказаться и действовать сообща, чтобы раз и навсегда положить конец этой чудовищной практике».

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