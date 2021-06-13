В Бишкеке 13 июня прошел мирный марш против домогательств. Около 30 девушек прошли путь от кинотеатра «Россия» до ЦУМа с плакатами «Домогательство — это преступление».

По словам участниц акции, таким образом они хотят донести до властей, что необходимо ужесточить наказание за домогательства в Кыргызстане.

Поводом для собрания стало домогательство на журналистку «Клоопа» Айдай Токоеву, а также видео блогерши Арины Варнак, в котором таксист упрекал ее за ее одежду и оправдывал сексуальное насилие. В обоих случаях девушки были в шортах.

Некоторые участницы акции также пришли в шортах в знак солидарности с пострадавшими девушками.

По словам одной из участниц, в последнее время участились случаи домогательств на улице, в такси, в общественном транспорте и других местах. Она призвала не винить жертв домогательств и насилия в случившемся.

«А если человек с таким мышлением, правда, куда-то увезет?»

В Кыргызстане 11 июня распространилось видео, в котором водитель такси упрекал пассажирку в том, что она «слишком возбуждающе» одета, отметив, что женщины в открытой одежде провоцируют насилие.

«Я села в такси и когда поняла, что что-то не то, начала снимать. Сняла не все, но по отрывкам можно понять, что таксист упрекал меня в моей одежде[…]. Он сказал, что девушки, которые открыто одеваются должны попасть в ад, что насилие таких это нормально, ведь они сами провоцируют, что мужчины не виноваты в насилии, а это все девушки, которые не могу себя сдержать и в жару одеваются открыто», — написала пользовательница сети.

Видео стало резонансным. В итоге в службе «Намба Такси», принесли извинения Варнак. По их словам, таксист отстранен от работы в их службе.

Домогательство на улице

В ночь с 8 на 9 июня, когда журналистка «Клоопа» Айдай Токоева и три ее подруги шли на пересечении улиц Боконбаева и Орозбекова, незнакомый мужчина ударил ее по заднице.

«На секунду я застыла в шоке, потому что не ожидала, что в окружении стольких подруг со мной может случиться подобное. Но затем сработал рефлекс, я начала звонить в милицию и пытаться его задержать», — поделилась Токоева.

В милиции факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство».

Случай домогательства вызвал общественный резонанс после публикации видео. В милиции позже заявили, что парень 1999 года рождения добровольно пришел и принес извинения.

Молодого человека отпустили под обязательство о явке, расследование продолжается.

В феврале 2021 года, ГУВД Бишкека выпустило социальный ролик о харрасменте и сексуальных домогательствах и впервые заговорили о проблеме. В ведомстве призвали сообщать о случаях харрасмента и подчеркнули, что домогательствами являются не только нежелательные физические контакты, но и словесные оскорбления или угрозы, недоброжелательные замечания и грубые шутки.

В управлении отметили, что также различные формы инсинуаций или запугиваний, нежелательные письма или звонки, показ оскорбительных, унизительных фотографий или похотливых жестов и распространение лжи о ком-либо и другие подобные действия являются харассментом.

По статистике 83% женщин Кыргызстана хоть раз в жизни пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие. Большинство из них никогда не обращались в правоохранительные органы.

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