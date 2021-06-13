Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли девять пациентов с COVID-19. Пять человек скончались в Бишкеке, по двое — в Чуйской и Иссык-Кульской областях.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 890 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 558 человек.

Бишкек — 231;

Ошская область — 78;

Ош — 77;

Чуйская область — 57;

Джалал-Абадская область — 55;

Баткенская область — 23;

Иссык-Кульская область — 15;

Нарынская область — 13;

Таласская область — 9.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 110 370 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 319 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 102 633 пациента.

За сутки среди медиков выявили 29 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 886 медработников, из которых выздоровели всего 4 674.

Также штаб сообщил, что на 13 июня в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 976 пациентов, из них 85 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 820 человек лечатся амбулаторно.