В Баткене задержаны двое парней, подозреваемых в ограблении и изнасиловании. Задержанным 20 и 21 год, они водворены в ИВС.

По словам пресс-секретаря УВД Баткенской области Дамиры Юсуповой, в ГУВД Баткена обратилась 33-летняя местная жительница. Она сообщила, что 4 июня примерно в 03:00 ночи двое неизвестных мужчин в масках ворвались в ее дом, отобрали телефон и, угрожая ножом, изнасиловали.

Данный факт был зарегистрирован по статьям «Изнасилование», «Ограбление» и «Нарушение неприкосновенности жилища». Позже по подозрению в совершении преступления были задержаны двое парней, у них был изъят телефон пострадавшей. Сотрудники милиции вернули телефон заявительнице и назначили ей соответствующие экспертизы.

В начале текущего года в городе Кызыл-Кия вышеуказанной области были задержаны трое человек по обвинению в нападении на местного жителя. Ночью, в масках они ворвались в дом пострадавшей. Подозреваемые выкрали 100 тысяч сомов и дорогие ювелирные украшения, угрожая ножом.

А в марте пострадала женщина от рук насильников в собственном доме в Джалал-Абадской области. Ночью к ней ворвались двое неизвестных мужчин, один из них изнасиловал ее.

Также они нанесли ей телесные повреждения и удары по голове. Сразу же после получения первой помощи женщина написала заявление в милицию, подозреваемых заключили под арест.

Автор: Улуш Сайпидинова