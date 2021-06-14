В Пограничной службе Госкомитета нацбезопасности сообщили, что 13 июня в Баткенской области задержали двух иностранцев за незаконное пребывание на приграничной территории.

По ее данным, гражданин США 1998 года рождения и гражданка Японии 1989 года рождения прибыли на приграничную территорию в местность Нургазык Баткенского района без разрешительных документов.

При этом в ведомстве отметили, что обстановка по периметру государственной границы стабильная.

В сообщении отмечено, что с 1 января по 13 июня 2021 года военнослужащие задержали 192 человека, из них за нарушение госграницы — 167, за нарушение режима госграницы — 11 человек, за нарушение пограничного режима — 14.

Также за это время у 709 человек, пересекающих границу, обнаружились те или иные проблемы с документами.

«Всего с 1 января по 13 июня 2021 года через пункты пропуска на территорию Кыргызстана прибыли 1 753 668 человек, убыли из страны 1 828 304», – сообщили в Погранслужбе.