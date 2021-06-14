Рите Бирбаевой и Нурэмиру Бабанову — супруге и сыну ранее задержанного и содержащегося в СИЗО ГКНБ бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова — отказали в свидании с ним.

Супруга Бабанова назвала происходящее «правовым беспределом».

«Это можно воспринимать как пытки в отношении Омурбека Бабанова. Чем я и наш сын могли бы помешать следствию?», – спросила она.

На странице Бабанова в фейсбуке сообщается, что следователь ГКНБ официально отказал в этой встрече в своем постановлении.

«В интересах следствия остается нежелательным выдача разрешения на свидание Омурбека Бабанова с иными лицами, за исключением его адвоката. Ходатайство защитника о выдаче разрешения на свидание Бабанова с его близкими родственниками подлежит отказу», – написал старший следователь Дженбаев.

Адвокат Бабанова Амантур Абдырахманов отметил, что считает отказ следователя в свидании незаконным.

«Это необоснованный отказ! Что значит “нежелательна”, что написано как мотив для отказа? Чем сын и супруга могут помешать следствию? Свидания проходят под контролем сотрудников СИЗО. Этот отказ мы расцениваем как антигуманное и бесчеловечное обращение, грубо нарушающее законные права Омурбека Бабанова», – сказал адвокат.

14 июня он подал жалобу в суд, в которой просит признать постановление следователя незаконным и обязать его устранить допущенное нарушение.

Ранее экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, задержанный по делу о коррупции на «Кумторе», написал письмо из СИЗО ГКНБ. В нем он рассказал, что ему предъявили обвинения о якобы сговоре с «Кумтором». Он заявил, что эти обвинения — «чушь».

«[За что меня судят?] За то, что я работал в интересах Кыргызстана, возвращал земли народу и вступил в жесткий конфликт с Центеррой? Или же причины другие. Обвинение, высосав из пальца пишет, что я, являясь премьер-министром, “склонял” некоторых депутатов парламента голосовать против отчета временной депутатской комиссии. Что за бред?» — говорится в письме политика.

Бабанов заявил, что судья не пустил СМИ на заседание, а после этого отказался предоставлять запись заседания по техническим причинам.

«Даже видео из зала суда боятся выдать. Весь этот абсурд в суде все бы увидели на видеозаписи. Следователь и прокурор не могли ответить ни на один вопрос, стояли там, опустив головы. Потому что они знали одно – подозрение никчемное, абсурдное. И меня судят просто так», — считает Бабанов.

Также он называл «бессмыслицей» обвинения в том, что он якобы препятствовал работе госкомиссии по «Кумтору», которую сам ранее и создал.

«Еще в 2016, когда в парламент внесли закон об освоении ледников Лысый и Давыдов, я и моя фракция голосовали против. Это еще раз доказывает, что я всегда системно выступал против Центерры. Жалко, что мне не дали доработать до конца 2012 года, мы бы обязательно долю Кыргызстана довели до 70% и Кыргызстан сам бы управлял “Кумтором”», — заключил Бабанов.

Задержания и скандал вокруг «Кумтора»

Политика Омурбека Бабанова задержали 31 мая сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор». Тогда в Госкомитете сообщили, что Бабанов задержан «на основании полученных в ходе следствия доказательств».

Адвокат политика Амантур Абдырахманов заявил, что Бабанов не совершал никаких противоправных действий по «Кумтору». По его словам, сам экс-премьер написал в протоколе, что ему непонятно в чем его подозревают.

Кроме Бабанова по делу о коррупции на «Кумторе» также задержали, экс-депутата Исхака Пирматова, депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Талантбека Узакбаева.

Скандал вокруг «Кумтора» разгорелся несколько недель назад, после того как 6 мая депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее госуправление в частной компании.

Спустя еще неделю, 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

В итоге власти назначили внешнего управляющего в «Кумтор Голд Компани». Им стал гражданин Канады Тенгиз Болтурук, который был членом совета директоров канадской компании Centerra Gold Inc.

Такое решение не устроило канадскую Centerra Gold Inc. Компания заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В Centerra считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами. При этом, в канадской компании отмечают, что готовы и к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.