Пресс-центр Госкомитета нацбезопасности сообщил, что в Оше по подозрению в вымогательстве задержан член ОПГ кримавторитета Кадырбека Досонова, известного по прозвищу «Дженго».

По данным спецслужбы, задержанный вместе с другими членами ОПГ насильно вывез кыргызстанца на окраину Оша и отобрал у него автомашину.

Сообщается, что кроме этого, члены ОПГ потребовали у потерпевшего 300 тысяч сомов для «общаковской кассы». Отдельно еще одну тысячу долларов якобы вымогал личный водитель Досонова Р.у.А. В комитете добавили, что потерпевшего избили и запугивали огнестрельным оружием.

Задержанный Т.И.М. водворен в СИЗО ГУ ГКНБ Оша. В комитете отметили, что расследование и установление личностей остальных фигурантов дела продолжается.

Кто такой «Дженго»?

Кадырбек Досонов — лидер одной из республиканских ОПГ, известен под кличкой «Дженго».

Милиция задерживала «Дженго» несколько раз, однако суд оправдывал Досонова и отпускал. Последний раз криминального авторитета объявили в розыск 30 ноября 2020 года. Тогда в ГКНБ сообщили, что Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. Ранее 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу.

ГКНБ объявил план «Перехват» по городу Ош, чтобы задержать Досонова. В Госкомитете сообщили, что криминального авторитета разыскивают в рамках борьбы с ОПГ. Во время обысков сотрудники ГКНБ нашли дом, в котором были личные вещи «Дженго».

Кроме этого, известно, что сотрудники ГКНБ провели обыск и в доме Назгуль Суюнбаевой, которая защищает его в суде. Она рассказала, что правоохранители пришли к ней, чтобы найти ее подзащитного.

По словам Суюнбаевой, обыск в ее доме прошел без нее, пока она сама была на допросе в ГКНБ. Суюнбаева добавила, что на допросе ей предлагали устроить «маски-шоу» с участием Досонов, а затем отпустить его.

«От ГКНБ поступило следующее предложение: “Пусть Кадыр Досонов придет, мы на глазах народа устроим спектакль — “маски-шоу”. Потом он немного посидит и выйдет”. Мы не согласились, ведь он не нарушал закона. На Досонова возбудили дело под предлогом, что он присвоил землю, которая перешла государству. Мы не согласились на “маски-шоу”. Поэтому они из мести решили обыскать мой дом, хотя на руках у них не было санкции или постановления суда», — рассказала Суюнбаева.

Адвокат добавила, что будет добиваться возбуждения дела из-за незаконного обыска в ее доме.

На следующий день Суюнбаева сообщила журналистам, что Досонов добровольно сдался сотрудникам ГКНБ в Оше, из-за давления, которое оказывали на его родственников.

Она также добавила, что после задержания Досонова отправили из Оша в Бишкек.

По её словам, бывшая супруга Досонова при строительстве дома вышла за пределы участка, и по этой причине криминального авторитета объявили в розыск.

«Следствие ГКНБ считает, что участок был выдан айыл окмоту, а Досонов якобы угрожал представителям власти», — пояснила адвокат.

«Дженго» перевезли в Бишкек и по решению Первомайского райсуда водворили в СИЗО ГКНБ до 8 апреля 2021 года. Адвокат Досонова сообщила в интервью Kaktus.media, что по прибытию из Оша в Бишкек кримавторитет подвергался избиению и пыткам со стороны сотрудников ГКНБ. По этому инциденту она обратилась в Наццентр по предупреждению пыток и к омбудсмену, а также намерена обращаться в Генеральную прокуратуру.

«По данному факту нужно провести досудебное производство, чтобы привлечь к ответственности должностных и ответственных лиц, так как после задержания за его здоровье и жизнь ответственно государство. Избили его с целью устрашения и показания своей силы», — сказала она.

Однако сотрудники ГКНБ отрицают слова адвоката. В интервью Kaktus.media они сообщили, что работники ГКНБ и спецназ провел задержание Досонова в рамках закона и не применял физического насилия в отношении него.

Также 17 февраля в ГКНБ сообщили, что нашли у Досонова большое количество движимого и недвижимого имущества, а затем начали досудебное производство по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов».

«Установлено, что неоднократно судимый Досонов ранее никогда и нигде не работавший, и не занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет в собственности большое количество движимого (19 автомобилей разного класса) и недвижимого имущества (15 жилых и нежилых помещений, 35 земельных участков), оформленные на близких родственников и других аффилированных с ним лиц. Также Досонов имеет ряд крупных денежных вложений в строительные компании», — отметили в спецслужбе.