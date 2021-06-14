Пресс-центр ГКНБ сообщил, что на контрольно–пропускном пункте «Чалдыбар-автодорожный» выявлена налаженная схема ввоза контрабандных автомашин из Абхазии по поддельным армянским регистрационным документам.

Так, в ходе досудебного производства был задержан кыргызстанец по подозрению в перевозке восьми легковых автомобилей на автотрале. В ГКНБ отметили, что при осмотре автотрала были обнаружены поддельные номерные знаки и документы о регистрации.

Фото: Пресс-центр ГКНБ.

Автотрал вместе с машинами на нем опечатали и водворили на штрафстоянку.

В ГКНБ напомнили, что согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, эксплуатация машин из Абхазии в Кыргызстане без таможенного оформления — незаконна.

«При ввозе автомашины на территорию ЕАЭС необходимо заполнить временную таможенную декларацию, которая выдается на один год. По истечению года это авто должно покинуть территорию ЕАЭС, либо пройти таможенную очистку», — отметили в комитете.

Ранее в Бишкеке сотни владельцев автомашин, ввезенных их Абхазии, вышли на митинг с требованием разрешить им эксплуатировать их, а также помочь с их переоформлением.

Что не так с абхазскими автомашинами?

19 марта Таможенная служба сообщила о задержании десяти автомобилей с регистрационными номерными знаками Абхазии под управлением граждан Кыргызстана.

Фото: Апрель.

В тот же день владельцы машин с абхазскими номерами вышли на первый митинг на площадь в центре Бишкека.

А 21 марта ГТС рекомендовала кыргызстанцам не приобретать автомобили из Абхазии и не эксплуатировать их без таможенного оформления и постановки на первичный учет в Кыргызстане.

По ее данным, ввоз машин на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный госучет уголовно наказуем. До этих действий машины подлежат помещению в зоны таможенного контроля на склады временного хранения.

После этого, 23 марта около 80 владельцев машин с абхазскими номерами вышли на митинг к Дому правительства. Они потребовали, чтобы правительство разрешило ездить на машинах, которые уже ввезены в Кыргызстан.

30 марта им разрешили эксплуатировать эти автомобили, однако вопрос с переоформлением так и не был решен.

Республика Абхазия — самопровозглашенная республика, которая де-юре является частью Грузии. Ее независимость признана только несколькими странами мира, включая Россию. Кыргызстан не признавал ее независимость.

Кроме того, Абхазии ни в одном международном реестре нет, поэтому зарегистрировать эти машины в Кыргызстане практически невозможно.