Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев 14 июня предложил закрыть ночные клубы и торговые центры в Бишкеке, Оше, а также Чуйской и Джалал-Абадской областях, где отмечается рост заболевания COVID-19.

По его словам, минздрав внес в Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 ряд предложений по ограничениям общественной деятельности из-за роста заболевших. Бейшеналиев отметил, что штаб может только предложить, а решение, вводить эти меры или нет, принимают уже органы местного самоуправления.

«В Бишкеке и Оше – мэрия, в районах – акимы. Вот, например, в Оше уже прислушались к нашим рекомендациям», – сказал он.

Бейшеналиев отметил, что сейчас опять начался резкий рост заболеваемости коронавирусом, который можно назвать третьей волной.

Он сообщил, что от министерства поступало предложение решить вопрос с общественным транспортом, который сильно загружен и там не соблюдаются элементарные меры безопасности. По его данным, сейчас городской штаб изучает требования ведомства и позже внесет мэрии свои предложения.

«Молодые люди являются носителями вируса, идут контакты… Также есть рекомендации по соблюдению обязательного масочного режима в общественном транспорте и социальной дистанции в точках общественного питания. Мои заместители докладывают по итогам рейдов, что санитарные правила нигде не соблюдаются», — рассказал Бейшеналиев.

При этом министр пояснил, что у минздрава нет подсчетов относительно того, какой ущерб может нанести бизнесу и стране закрытие торговых центров и клубов.

«Здоровье — превыше всего», — подчеркнул он.

Бейшеналиев добавил, что нет оснований отменять летний туристический сезон, так как разработаны алгоритмы, которые просто нужно соблюдать.

Минздрав сообщил, что на 14 июня в Кыргызстане скончались девять пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии зарегистрировали 1 899 смертей среди пациентов с коронавирусом.

За сутки выявили 459 новых случаев заражения. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 110 829 случаев заражения COVID-19.