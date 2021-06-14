В социальной сети 13 июня распространилось сообщение о том, что в Бишкеке якобы скончался мужчина после того как получил вторую дозу вакцины «Спутник V» против COVID-19.

Сообщение о гибели мужчины сообщил на своей странице в твиттере Бактыбек Жумашев.

«Только что позвонил друг, у него умер родич. В возрасте. Привились вместе с супругой “Спутником V”. После получения второй компоненты попал в реанимацию, после чего скончался. Супруга тоже в реанимации», — сообщил Жумашев.

В интервью журналисту «Клоопа» специалист Республиканского центра иммунопрофилактики Азим Кыргызбаев сообщил, что произошедший инцидент будут расследовать.

«Нам еще не поступало экстренное извещение, но тем не менее мы изучаем причину смерти. После того, как получим экстренное извещение мы проведем эпидрасследование и сообщим дополнительно», — отметил Кыргызбаев.

Он добавил, что за время вакцинации в Кыргызстане не было зарегистрировано ни одного случая смерти из-за полученной вакцины от COVID-19. При этом, в минздраве не отрицают существующие побочные эффекты от вакцины, например, кратковременное повышение температуры или легкая слабость.

Вакцинация против коронавируса в Кыргызстане началась в апреле 2021 года. Для вакцинации кыргызстанцам доступны российская вакцина «Спутник V» и китайская Sinopharm. За это время первую дозу вакцины получили более 89 тыс человек, а второй дозой привились 52 тыс человек.