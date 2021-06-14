Пресс-служба правительства сообщила, что председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране.

В ходе него он сообщил, что в ближайшее время в страну прибудут 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, а также 80 тысяч доз вакцины «Спутник V».

«Профильным госорганам необходимо на постоянном контроле держать вопрос с обеспечением своевременных поставок вакцин в страну. Для нас особо приоритетно наращивать темпы вакцинации населения», – сказал он.

В интервью «Клоопу» директор Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ) Гульбара Ишенапысова сообщила, что Кыргызстану выделили средства для доставки второй партии вакцины Sinopharm. По её словам, она прибудет в страну до 20 июня.

«Вопрос доставки решен. Министр здравоохранения договорился с организацией UNICEF и сейчас они помогают нам с получением этой вакцины. На этой неделе ожидается 150 тысяч доз», — сказала она.

Расходы на доставку

Ранее Ишенапысова сообщала, что у Кыргызстана не было средств, чтобы доставить вторую партию китайской вакцины Sinopharm. По её словам, на транспортировку вакцин требовалось более $150 тысяч.

Об этой проблеме также сообщал глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Тогда он сказал, что у властей нет частного самолета, чтобы доставить вакцины, а также нет рейсов в Пекин.

Позже Ишенапысова сообщила, что министр договорился с международной организация UNICEF и они должны помочь с доставкой препарата.

Бейшеналиев также заявлял, что Кыргызстан попросит Казахстан предоставить вакцину «Спутник V», которую тот производит совместно с Россией на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

«Казахстан готов оказать гуманитарную помощь. Там выпускают вакцину совместно с Россией. Думали попросить 500 тысяч доз, надеемся, хотя бы 100 тысяч доз дадут», — сказал Бейшеналиев в интервью ИА 24.kg.

Он отметил, что с транспортировкой вакцины из Казахстана не должно возникнуть проблем.

Первая партия китайской вакцины Sinopharm прибыла в Кыргызстан в марте 2021 года в качестве гуманитарной помощи. Кроме Sinopharm в стране используется и российская вакцина «Спутник V», которую Россия предоставила бесплатно.

Обе вакцины доступны для граждан бесплатно.

По данным минздрава, на 11 июня в стране вакцинацию прошли около 90 тысяч человек, из них вторую дозу получили более 52 тысяч людей.

Соавторка: Бегимай Арстанбекова