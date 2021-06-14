Несколько СМИ сообщили, что журналист «Азаттыка» Адилет Бектурсунов 14 июня был вызван на профилактическую беседу в управление Госкомитета нацбезопасности по Баткенской области в Айдаркенском районе.

По данным изданий, корреспонденты снимали одну из войсковых частей в Кадамжайском районе, не имея на это специального разрешения.

Позже информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГКНБ.

Сам журналист назвал произошедшее недоразумением. По его словам, корреспонденты «Азаттыка» вели съемку в парке Айдаркена, рядом с которым расположена войсковая часть.

«Мы не вели съемки самой военной части, даже не знали, что она расположена там. Рядом со зданием не было никаких знаков. Нас попросили спустить дрон и привезли в ГКНБ, чтобы мы объяснили, для чего снимаем. Мы поговорили с сотрудниками, и нас отпустили. Беседа велась вежливо, в рамках закона. В связи с обострением на границе силовики проверяют все дроны, которые ведут съемку над военными объектами», — объяснил Адилет Бектурсунов.

После беседы журналиста отпустили.

Конфликт на границе

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.