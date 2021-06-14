Фото: president.kg

В Бишкеке снова состоялся митинг фермеров Чуйской области. Более 300 жителей Жаны-Жерского, Жаны-Пахтинского, Нижне-Чуйского и Камышановского айыл окмоту просят власти обратить внимание на засуху — на полях гибнет урожай.

Митингующие говорят о том, что если вода не поступит в ближайшие семь-десять дней, урожай полностью выгорит. Это грозит не только убытками им, но и проблемам с продовольствием Бишкеку. Аналогичное заявление фермеры уже делали в конце минувшей недели, но вода так на поля и не пришла.

Кроме того, митингующие недовольны тем, что власти республики ведут спуск воды в Казахстан и Узбекистан.

Вода в обмен на электричество

Спуск воды, о котором говорили на митинге, действительно ведется с 1 июня. Кыргызстан начал выполнять условия соглашений с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

В кыргызских «Электрических станциях» разъясняют: соглашения о поставках электроэнергии были подписаны еще в марте «в целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища, бесперебойного электроснабжения населения и отрасли экономики страны и успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».

Скриншот с официальной страницы ОАО «Электрические станции» в Facebook

Исходя из соглашений, с марта по ноябрь 2021 года Казахстан поставит Кыргызстану порядка 900 млн кВтч электроэнергии, а Узбекистан с марта 2021 по апрель 2022 года — порядка 750 млн кВтч. Свою часть договора республики уже выполняют, теперь начал выполнять свои обязательства и Кыргызстан.

«Электрические станции» при этом заверяют, что «произведенная электроэнергия учитывается приборами» и продажи воды на сторону не ведется.

«По подозрению в продаже воды из Токтогульского водохранилища до этого несколько раз формировалась спецкомиссия из депутатов Жогорку Кенеша. Также посетила гидроэлектростанцию отдельная комиссия из 13 депутатов в сопровождении журналистов ведущих информагентств. Следует отметить, что в итоге они окончательно убедились, что вода из водохранилищ ГЭС в соседние страны не продавалась», — подчеркнули в ведомстве.

Известно, что до конца июня Кыргызстан по соглашениям только Казахстану должен спустить из Токтогульского водохранилища 77 млн кубометров воды. Стороны обсудили это в конце мая.

«В течение июня этого года кыргызская сторона вернет Казахстану 70 млн кВт/ч электроэнергии и осуществит дополнительные пропуски воды из Токтогульского водохранилища в объеме 77 млн кубометров», — говорится в сообщении на сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Примечательно, что информация о последней стадии переговоров по этому поводу есть только на сайте казахского ведомства, хотя переговоры проходили в Бишкеке.

Скриншот с сайта Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана

Но на сайте кыргызского кабмина данных об этой встрече по какой-то причине нет. Также нет данных об этом на официальном сайте кыргызского минэнерго (он же бывший сайт ГКПЭН). Последний ресурс вообще недоступен.



Скриншот с сайта правительства Кыргызстана Скриншот с сайта правительства Кыргызстана Скриншот с сайта правительства Кыргызстана Скриншот с сайта правительства Кыргызстана

Данных о том, сколько должен спустить воды Кыргызстан Узбекистану в ближайшее время, нам найти не удалось.

Дефицит воды и энергокризис

Проблема маловодья возникла в 2020 году по всему центральноазиатскому региону.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой воды и электричества заявил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Однако после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей.

В начале ноября 2020 года на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров сказал, что вместо 19,5 млрд кубометров воды к осенне-зимнему сезону в Токтогульском водохранилище оказалось всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии. Чиновники также пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

Осенне-зимний сезон 2020-2021 республика завершила, но уровень воды в Токтогульском водохранилище продолжил падение. На побережье даже начало выносить человеческие останки из расположенных на этой территории захоронений и останки утопленников.

По данным на 14 июня, в Токтогульской ГЭС объем воды составляет 10, 8 млрд кубометров. К середине июня 2020 года Кыргызстан подходил с объемом водохранилища в 12,9 млрд кубометров, два года назад в это время в нем было 14,4 млрд кубометров воды.

Максимальный же объем водохранилища — 19,5 млрд кубометров. Последний раз оно наполнялось до этой отметки в августе 2017 года.