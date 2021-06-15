Бишкекский горсуд 15 июня рассмотрел жалобу адвоката экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова на изменение меры пресечения и оставил в силе решение первой инстанции.

Фото: АКИpress.

Первомайский райсуд 28 мая водворил бывшего чиновника в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Суракматов был задержан 26 мая по подозрению в коррупции и незаконном обогащении. По версии следствия, Суракматов, будучи мэром столицы, создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.

«В результате коррупционной схемы активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов», — сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

Имущество Суракматова

27 мая ГКНБ опубликовал список имущества экс-мэра столицы и его близких родственников. По данным спецслужбы, их активы составили более 4 млрд сомов.

По их данным, экс-мэр владеет строительными компаниями «Елизавета», «Столица строй» и «Ливерпуль», а также бизнес-центром «Центр Офис».

Также, он владеет микрокредитной компанией «Финанс кредит строй», охранно-детективным агентством «Слон», агентством недвижимости «Слон», юридическим агентством «Слон».

Кроме того, у Суракматов есть компания «Новый город», которая производит и поставляет в Кыргызстан двери и различную фурнитуру. «Папа Карло» — компания занимается дизайном интерьера, проектированием, строительством и ремонтом.

Кроме того, в его активы входят фирмы «Ак-Нан», «Поларис Групп», «Юрист Риэлт Строй», Sphere KG, «Самолет», несколько коттеджей на берегу Иссык-Куля и центр отдыха «Улитка».

Кто такой Азиз Суракматов?

Азиз Суракматов занимал пост мэра Бишкека с 2018 по 2020 год. Он был единственным кандидатом на пост после того, как депутаты БГК выразили вотум недоверия Албеку Ибраимову.

Связь со строительными компаниями Суракматова вызывала противоречия и вопросы о конфликте интересов еще на этапе выдвижения. Однако Азиз Суракматов обещал «подумать, как избежать конфликт интересов» между будущими обязанностями мэра и своей связью с застройщиками. В частности, на момент его выдвижения в строительной компании «Елизавета» учредителями числились его сын и сестра.

Должность мэра Суракматов покинул на фоне политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов в октябре 2020 года. Тогда он сообщил, что уходить из мэрии, чтобы принять участие уже в будущих выборах в парламент.

Кроме этого, экс-мэра связывают с партией СДПК, которая принимала участие в выборах в Бишкекский горкенеш, однако позже ее сняли из-за выявленных нарушений. Суракматов был на съезде партии, к тому же в списке НДПК есть два бывших вице-мэра из его команды.

После отставки Суракматова стало известно, что и.о. мэра столицы стал Нариман Тюлеев, который уже был на посту главы столицы. Известно, что будучи мэром Бишкека с 2008 по 2010 год Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в столичном парке Ататюрк. Землю, которую он раздавал, выделили управделами президента под строительство гостиничного комплекса для иностранных делегаций.

Позже Тюлеев покинул пост и.о. мэра Бишкека, а на его место пришел Балбак Тулобаев. Пока Тулобаев был на посту и.о. мэра он провел кадровую перестановку и уволил нескольких вице-мэром, а также советницу Гулю Алмамбетову, которая работала при Суракматове.