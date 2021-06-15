Сборная Кыргызстана по футболу. Фото: телеграм-канал Kyrgyz Football Union

Сборная Кыргызстана по футболу потеряла шансы на выход на Чемпионат мира 2022 года, проиграв соперникам из Японии в последнем матче второй стадии отборочного турнира.

Победа Таджикистана в параллельном матче против Мьянмы лишь усугубила турнирное положение Кыргызстана, и команда в итоге заняла третье место в своей отборочной группе.

Для того, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию отбора, Кыргызстану нужно было обязательно обыгрывать Японию, одну из сильнейших сборных азиатского континента.

Как проходил матч?

Команда Александра Крестинина держалась до 27-й минуты, пока японцы не заработали пенальти за то, что Айзар Акматов сыграл рукой в собственной штрафной. Адо Онайву забил мяч с 11-метрового и вывел свою команду вперёд.

Онайву затем оформил быстрый хет-трик. Спустя всего четыре минуты после пенальти он замкнул передачу с правого фланга от Хаяо Кавабе, который с легкостью прошёл троих кыргызских защитников.

А на 33-й минуте Онайву получил блестящий навес с левого фланга и сильным ударом головой застал врасплох кыргызского голкипера Павла Матяша.

Кыргызстан смог отыграться в самом занавесе первого тайма — Мирлан Мурзаев забил с пенальти после того, как японская защита сбила в своей штрафной Гулжигита Алыкулова.

Однако это не спасло кыргызскую команду от разгрома. Хотя во втором тайме игра в целом была менее острой, японцы забили два мяча с коротким промежутком. Сначала Cё Сасаки забил на 72-й минуте после точного навеса с углового, а спустя пять минут Такума Асано вышел почти один на один с Матяшом и довёл счёт до 5:1.

Что теперь ждёт Кыргызстан?

Отборочные игры к чемпионату мира 2022 года были совмещены с отбором на чемпионат Азии 2023 года. Третье место Кыргызстана позволяет ему автоматически пройти в заключительную стадию отбора на чемпионат Азии, где команда, скорее всего, будет играть с более слабыми соперниками.

Все силы сборной Кыргызстана пойдут теперь на то, чтобы во второй раз в своей истории попасть на самый важный турнир азиатского континента, который пройдёт в Китае.

В предыдущем розыгрыше, в 2019 году, Кыргызстан смог выйти из группы и уступил в ⅛ финала хозяевам турнира, сборной ОАЭ, со счётом 2:3 после напряженнейшей игры и овертайма.