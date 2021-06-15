Фото: мэрия Бишкека.

В мэрии Бишкека 15 июня прошла коллегия, на которой обсуждалась эпидситуация в столице. Днём ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что предложил муниципалитету ввести некоторые ограничения в столице из-за ухудшения эпидситуации.

По итогу заседания было решено усилить контроль по борьбе с COVID-19, однако о введении жёстких ограничений на коллегии не сообщали. Отмечается, что с января месяца за несоблюдение санитарных норм в Бишкеке вынесли штрафы на более чем 2 млн сомов.

«Необходимо ежедневно проводить мониторинг и анализ заболеваемости COVID-19 среди населения. Также обеспечить своевременное проведение ПЦР-исследований для выявления больных COVID-19 и принятия оперативных мер по предотвращению его дальнейшего распространения», — поручили в муниципалитете.

В случае ухудшения эпидситуации в столице, в мэрии предложили принять все необходимые меры.

Рост заболеваемости COVID-19

Глава минздрава ранее отмечал, что в стране начался резкий рост заболеваемости коронавирусом, который можно назвать третьей волной.

Он сообщил, что от министерства поступало предложение решить вопрос с общественным транспортом, который сильно загружен и там не соблюдаются элементарные меры безопасности. По его данным, сейчас городской штаб изучает требования ведомства и позже внесет мэрии свои предложения.

«Молодые люди являются носителями вируса, идут контакты. Также есть рекомендации по соблюдению обязательного масочного режима в общественном транспорте и социальной дистанции в точках общественного питания. Мои заместители докладывают по итогам рейдов, что санитарные правила нигде не соблюдаются», — рассказал Бейшеналиев.

На брифинге 15 июня замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев заявил о начале третьей волны COVID-19. По его словам, для этого власти развернули более 3 тысяч коек в стационарах и ещё 1,5 тысячи оставили на резерв.

Он также отметил, что в стране сейчас циркулируют четыре штамма коронавируса, среди которых британский штамм, который составил 44% и российский — 39%.

По данным минздрава, на 15 июня в Кыргызстане выявили за время пандемии 111 143 случая заражения COVID-19. Также за все время зарегистрировали 1 905 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

Над материалом работала Бегимай Арстанбекова.