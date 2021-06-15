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В Оше 14 июня прошло заседание, которое было посвящено повторным выборам в горкенеш с участием главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой и мэра города Таалайбека Сарыбашова.

Глава ЦИК сообщила, что выборы были аннулированы за счет поступивших заявлений о нарушениях. В общей сложности поступило 170 жалоб об использовании админресурса, о вмешательстве в работу избирательных комиссий, о нарушениях агитационных правил. Она отметила, что это очень «много».

«Правоохранительным органам поручено защищать право на голосование, следить за соблюдением общественного порядка. Мы не можем назвать их работу на прошлых выборах эффективной», — сказала она.

*2 июня мэр города встречался с президентом Садыром Жапаровым. На ней Жапаров поручил Сарыбашову пресечь использование админресурса на предстоящих выборах. Президент раскритиковал тех руководителей, которые не воспрепятствовали нарушениям.

Кроме этого на заседании стало известно о том, что поступило четыре заявления в ГОВД Оша о нарушениях, которые были выявлены при подготовке к предстоящим выборам 11 июня. Три заявления сообщают об использовании админресурса, еще одно о раздаче пяти тысяч сомов со стороны руководства муниципального предприятия.

С заявлениями ознакомил руководитель следственного отдела ГОВД Оша Ашим Раимбердиев. По словам Раимбердиева одно из заявлений поступило на директора школы, в которой находится участок №5312. Директор школы, пользуясь своим положением, оказывала давление на учителей, так как большинство из членов комиссии являются учителями вышеуказанной школы.

Во втором заявлении говорится об использовании админресурса, на участке №5283, который находится в здании школы им.Терешковой. Третье заявление тоже связано с использованием админресурса.

В четвертой жалобе сообщается о том, что заместитель руководителя Ошского управления водным хозяйством Талант Байкишиев раздает деньги по 5 тысяч сомов в Территориальном управлении муниципального предприятия «Манас-Ата».

Раимбердиев отметил, что по всем четырем заявлениям ведется досудебное производство.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы подвергаются критике — действия правоохранительных органов. Ранее член ЦИК Кайрат Осмоналиев указывал на то, что работа милиции и прокуратуры Оша во время выборов вызывает подозрения, также он был недоволен тем, что центральные власти не провели расследование по этому поводу.

После выборов 11 апреля МВД сообщило о том, что по городу Ош ведется расследование по шести эпизодам. По факту подкупа голосов поступило 12 заявлений. Однако только один факт из 12 был подтвержден.

На выборах 11 апреля пять партий обвинили «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов — 42 процента членов партии были государственными служащими. Но партию с выборов не сняли.

11 июля на предстоящих выборах в Ошский городской кенеш примут участие девять партий. Шесть из них — «Ынтымак», «Улуу-Журт», «Бир бол», «Бутун Кыргызстан», «Ата-Журт Кыргызстан», «Улуттар биримдиги» — написали заявление о повторном участии.

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