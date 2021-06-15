В селе Кудургу Тюпского района Иссык-Кульской области задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве 39-летнего местного жителя. Решением районного суда они помещены под арест сроком на два месяца.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил, что один из подозреваемых является односельчанином покойного, второй подозреваемый родом из села Ак-Булун.

Во время следственных мероприятий 36-летний мужчина признался в содеянном. По его словам, причиной убийства стала старая обида на односельчанина. Второй подозреваемый, которому 62 года, признался в том, что помог ему заманить жертву к мельнице на окраине села.

3 июня текущего года на окраине села Кудургу Тюпского района было найдено тело 39 летнего мужчины. Тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружили жители села и сообщили в районную милицию.



Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство», открыто досудебное производство.

Ранее в селе Алашан Ноокатского района Ошской области было найдено тело 21 летнего мужчины в багажнике собственной машины. По подозрению в убийстве 24 мая были задержаны двое жителей села Кок-Жар 17 и 20 лет.

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