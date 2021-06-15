«Клооп» — это новости, фичеры и репортажи, исследования, расследования и дата-журналистика, спецпроекты и видеоконтент. Мы любим экспериментировать, с недавних пор даже делаем ТикТок! И наша команда всегда рада стажерам.

Но физически мы не можем охватить более 6 студентов, приходящих на учебную практику от университетов. Именно поэтому мы разработали пошаговую инструкцию для тех, кто хочет у нас стажироваться.

Шаг №1

Перед тем, как прийти к нам в офис, предварительно нужно написать нашей редакторке Айжамал Джаманкуловой, которая работает со студентами. Её e-mail: aika@kloop.kg

Шаг №2

Выяснить, сможем ли мы обеспечить вас куратором, техникой и рабочим местом для прохождения практики.

Шаг №3

Определиться, что именно вы хотите делать.

Если вам интересно поработать над созданием текстовых материалов, пишите на почту: aika@kloop.kg.

Если вам хочется попробовать себя в видео, нужно написать на почту: lex@kloop.kg

Что мы можем дать нашим стажерам?

«Клооп» — это медиа-площадка без ограничений. Вы можете предлагать редакторам и кураторам любую идею и вместе ее брейнстормить, пробовать новые форматы и, конечно, сразу же публиковаться на наших медиа-площадках.

У нас вы сможете применить теоретические знания на практике: брать интервью, писать новости, фичеры и репортажи, научиться делать кепшн-видео. Ваши работы будут публиковаться на нашем сайте и вы можете собрать своё портфолио с публикациями, отвечающими международным стандартам журналистики.

Какие у нас требования:

На стажировку принимаются ответственные люди, готовые вести свои материалы до их завершения — публикации. Люди, готовые быть на связи с редакторами, и уделять достаточно времени для создания качественного контента.

В случае отсутствия более двух недель редакция будет отдавать ваше место другому человеку.

Кроме того, если вы хотите получить отметку об учебной практике в «Клоопе», то вам необходимо будет выпустить не менее 15 материалов.