К классическим симптомам коронавируса, таким как кашель, высокая температура и потеря вкуса и обоняния, прибавились новые симптомы. Об этом сообщает издание BBC, ссылаясь на исследование Zoe Covid Symptom study*.

*Zoe Covid Symptom study — это исследование симптомов COVID-19 с помощью мобильного приложения. Он разработан в сотрудничестве между Королевским колледжем в Лондоне, больницами Гая и Сент-Томаса и Zoe Global Limited. Целью приложения является отслеживание симптомов и других важных данных у большого числа людей, для возможности рассчитать эпидемиологические результаты.

По их данным, новый вариант COVID-19, который широко распространился в Великобритании, отличается такими симптомами, как головная боль, саднящее горло и сильный насморк.

В исследовании отметили, что эти симптомы нужно рассматривать вкупе с другими признаками, характерными для коронавируса. Ведь у каждого из них по отдельности могут быть разные причины.

Автор исследования профессор Тим Спектор отметил, что молодым людям, подхватившим вариант Дельта, может показаться, что у них просто сильный грипп. При этом они могут быть разносчиками инфекции.

«Мы с начала мая отслеживаем самые распространенные симптомы в мобильных приложениях, и они отличаются от прежних», — подчеркнул профессор.

По его словам, такие изменения связаны с тем, что 90% всех заражений в Великобритании сейчас составляет вариант Дельта. При этом варианте заболевания, по-прежнему появляется высокая температура, но потеря обоняния — гораздо реже.

«Новый штамм, похоже, работает несколько по-иному. Людям может показаться, что у них какая-то разновидность сезонного гриппа, поэтому они продолжают общаться с другими людьми и могут заразить их. […] Если вы молоды, то, скорее всего, у вас будут мягкие симптомы, вам может показаться, что это просто грипп или легкое недомогание, но пожалуйста, не выходите из дома и закажите себе анализ на коронавирус», — говорит профессор.

По данным на 15 июня, вариант Дельта был обнаружен в 74 странах, темпы его распространения крайне высоки. Впервые он был замечен в Индии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, он также может вызвать более серьезные симптомы, включая боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боль в суставах.

Считается, что Дельта заразнее, чем вариант Альфа (британский штамм) и устойчивее к вакцинам.

Коронавирус в Кыргызстане

Минздрав Кыргызстана 15 июня сообщил, что в стране началась третья волна коронавируса. По данным ведомства, 44% выявленных случаев — это британский штамм, затем 39% — российский штамм. Также по одному случаю выявлены южно-африканский и индийский штаммы (Дельта).

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев отметил, что первая волна коронавируса наблюдалась в стране с начала первых выявленных случаев заражения в марте 2020 года. А вторая волна наблюдалась с октября по ноябрь прошлого года.

По данным минздрава, на 15 июня в Кыргызстане выявили за время пандемии 111 143 случая заражения COVID-19. Также за все время зарегистрировали 1 905 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.