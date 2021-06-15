Минздрав сообщил, что на 15 июня в Кыргызстане скончались шесть пациентов с ранее выявленным COVID-19.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 1 905 смертей среди пациентов с коронавирусом.

Также за сутки выявили 514 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 234;

Ош — 110;

Чуйская область — 80;

Ошская область — 34;

Баткенская область — 17;

Иссык-Кульская область — 14;

Джалал-Абадская область — 13;

Нарынская область — 7;

Таласская область — 5.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 111 343 случая заражения COVID-19.

За сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 367 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 103 257 пациентов.

Среди медработников выявили 14 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 920 медика. При этом, с выздоровлением выписали 4 691 медработник.