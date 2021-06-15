Минздрав сообщил, что на 15 июня в Кыргызстане скончались шесть пациентов с ранее выявленным COVID-19.
Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 1 905 смертей среди пациентов с коронавирусом.
Также за сутки выявили 514 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 234;
- Ош — 110;
- Чуйская область — 80;
- Ошская область — 34;
- Баткенская область — 17;
- Иссык-Кульская область — 14;
- Джалал-Абадская область — 13;
- Нарынская область — 7;
- Таласская область — 5.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 111 343 случая заражения COVID-19.
За сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 367 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 103 257 пациентов.
Среди медработников выявили 14 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 920 медика. При этом, с выздоровлением выписали 4 691 медработник.