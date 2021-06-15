Глава кабинета министров Улукбек Марипов 14 июня провёл совещание по итогам рабочей поездки в Чуйскую область. По его словам, ситуация с поливной водой сложная и важно решить ее как можно скорее.

«Фермеры из-за нехватки поливной воды бьют тревогу. Я их прекрасно понимаю. Отсутствие воды означает потерю урожая. Этого мы должны избежать», — сказал он.

Марипов отметил, что проблема возникла из-за уменьшения боковых притоков реки Чу из горных источников. Из-за этого, по его словам, создался дефицит поливной воды по каналу БЧК в западном направлении.

«Но я уверен, есть и другие проблемы, которые нам всем необходимо решить. Ссылаться на маловодье нельзя. Мы должны обеспечить дехкан необходимым объемом воды для получения хорошего урожая. Это вопрос продовольственной безопасности», — сказал Марипов.

Первый зампред кабмина Айбек Джунушалиев отметил, что одна из главных проблем – это старые советские поливные каналы, пропускная способность которых «не рассчитана на сегодняшние реалии».

Кроме того, по его словам, нехватка воды происходит из-за высокой фильтрации на некоторых участках реки, которые в основном имеют земляное русло.

«Видите проблему – решайте. Да, на это требуются деньги. Но если не решить этот вопрос сегодня, завтра потери понесет вся страна», — ответил Марипов.

Он поручил в срочном порядке представить предложения по улучшению ирригационной сети в целях скорейшей проработки проектных предложений.

В пресс-службе правительства добавили, что из-за ситуации с поливной водой, директору Госагентства водных ресурсов Алмазу Сокееву был объявлен выговор.

Пользователи соцсетей выкладывают видео с полей, где сложилась критическая ситуация. По их словам, если не полить растения в ближайшие дни, урожая не будет.

Поля засыхают

Чем зимой будем питаться? pic.twitter.com/A5UhMTCntO — Roshen (@Roshen996) June 14, 2021

Дефицит воды

14 июня в Бишкеке прошел митинг фермеров Чуйской области. Более 300 жителей Жаны-Жерского, Жаны-Пахтинского, Нижне-Чуйского и Камышановского айыл окмоту попросили власти обратить внимание на засуху — на полях гибнет урожай.

Митингующие отметили, что если вода не поступит в ближайшие семь-десять дней, урожай полностью выгорит. Это грозит не только убытками им, но и проблемам с продовольствием Бишкеку. Аналогичное заявление фермеры уже делали в конце минувшей недели, но вода так на поля и не пришла.

Кроме того, митингующие были недовольны тем, что власти республики ведут спуск воды в Казахстан и Узбекистан. В кыргызских «Электрических станциях» разъяснили, что соглашения с соседними странами были подписаны еще в марте. Кыргызстан будет спускать им воду до 2023 года взамен на электричество.

Проблема нехватки воды в Кыргызстане возникла в 2020 году. Власти не раз заявляли, что воды в Токтогульском водохранилище критически мало.

Осенне-зимний сезон 2020-2021 республика завершила, но уровень воды в Токтогульском водохранилище продолжил падение. На побережье даже начало выносить человеческие останки из расположенных на этой территории захоронений и останки утопленников.