Жители Куршаба на митинге 15 июня. Фото: Тынчтык Жумабаев

15 июня около 200 человек собрались перед зданием местной администрации Куршабского айыл окмоту Узгенского района Ошской области. Собравшиеся недовольны результатами выборов главы айыл окмоту — по их мнению, выборы прошли непрозрачно.

Местные жители потребовали отменить результаты выборов и назначить на должность снова предыдущего руководителя Алтынбека Ташиева.

Что произошло?

Выборы главы айыл окмоту прошли 14 июня. На выборах принимали участие два кандидата — Сактанбек Келдибаев и прежний глава айыл окмоту Алтынбек Ташиев. В результате Келдибаев набрал 20 голосов, а Ташиев всего 10.

В тот же день местные жители вышли на акцию протеста и попросили вернуть Ташиева, так как он «хорошо исполнял свои обязанности». Также они выразили недовольство депутатам местного кенеша по поводу их выбора.

«Народ просил, чтобы оба кандидата показали свою платформу. Депутаты не посчитали это нужным и не принимая во внимание мнение народа, за закрытыми дверями выбрали другого», — сказал один собравшихся.

Еще один сельчанин, пришедший на акцию недовольства, сказал, что они не разойдутся, «пока не поставят на место» предыдущего главу айыл окмоту.

«Депутаты взяли у него деньги, они продались. Он [Ташиев] сделал очень много хороших дел. Село Куршаб стало развиваться. Человек рос. Пусть нашего главу вернут на свое место. Пока он [Келдибаев] не уйдет, мы тоже не уйдем отсюда», — сказал он.

По мнению жительницы села Куршаб Миргуль Кожоевой, народные избранники должны выйти к народу и объяснить почему они сделали такой выбор.

«Пусть депутаты выйдут к народу, и объяснят, почему они пошли на такой шаг. Если они выбирают не того, кто развивает [село]… Такие депутаты нам не нужны», — сказала она.

Выразившие недовольство жители сказали, что не признают новоизбранного Келдибаева. По их словам, если требование не удовлетворят, то они будут вынуждены обратиться в соответствующие органы и будут выходить на мирные митинги.

Пресс-секретарь Ошской областной администрации Эрмек Муратбек уулу сообщил, что отмена результатов выборов не в компетенции местной власти. А на месте разъяснительные работы проводит аким Узгенского района.

«Местные жители просят просто заменить [главу села]. Соответствующие органы проводят разъяснительные работы, чтобы все было в рамках закона. Решение об отмене результатов принимает ТИК», — сказал он.

Кто такой Алтынбек Ташиев?



Алтынбек Ташиев бал назначен на пост главы села в 2018 году в апреле месяце. До этого он работал в Ошской областной счетной палате и в налоговой службе города Ош.

На парламентских выборах результаты, которого были отменены Ташиев принимал участие в числе кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» под 93 номером.

Кто такой Сактанбек Келдибаев?



Новоизбранный Сактанбек Келдибаев — родной брат депутата Жогорку Кенеша Сагындыка Келдибаева. Он частный предприниматель — владеет камнеобрабатывающим заводом и заводом по выпуску кафеля в Узгенском районе.

В 2015 году Келдибаев рассказывал о нападении со стороны работника Ошской областной прокуратуры Канжара Кыдыралиева и его сообщников. Но, по его словам, дело было расследовано не объективно.