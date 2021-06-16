Заместитель министра экологии и природных ресурсов Казахстана Серик Кожаниязов заявил, что в 2021 году на юге Казахстана продолжается маловодье. Мелеет река Сырдарья, которая зависит от воды в Токтогульском водохранилище на территории Кыргызстана.

По данным ведомства, нормой считается, когда на начало вегетационного периода в Токтогульском водохранилище накоплено порядка 15 млрд кубометров. При этом, на 1 апреля 2021 года в водохранилище было только 8,7 млрд кубометров.

Замминистра отметил, что это создало трудности для всех стран, по территории которых протекает река. По его словам, для Кыргызстана и Таджикистана воды не хватает для выработки электроэнергии, а Узбекистану, Казахстану и Таджикистану – для полива.

«В этих условиях Казахстан и Узбекистан договорились произвести товарообмен электроэнергией с Кыргызстаном: поставить (на возвратной основе) в Кыргызстан до начала вегетационного периода электроэнергию, в свою очередь Кыргызстан в июне-августе, когда требуется много воды для полива, будет вырабатывать электроэнергию на Токтогульской ГЭС и вернет Казахстану и Узбекистану полученную электроэнергию, и вместе с ней осуществит сброс воды с водохранилища», – сказал Кожаниязов.

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По его словам, Казахстан уже поставил Кыргызстану 300 млн кВт/ч (примерно 330 млн кубометров воды). Это объем Кыргызстан должен начать возвращать с 1 июня и полностью рассчитаться до 31 августа, а также в июне-августе дополнительно сбросить 330 млн кубометров воды.

«Узбекистан поставил Кыргызстану 250 млн кВт/ч электроэнергии, которую получит обратно в течение июня-августа и вместе с ней получит 275 млн кубометров поливной воды», – добавил замминистра.

Таким образом, суммарный сброс воды из Токтогульского водохранилища составит 660 млн кубов Казахстану и 275 млн кубов Узбекистану – всего 935 млн кубов воды.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан договорились с Таджикистаном о транзите объемов воды, сброшенных с Токтогульского водохранилища в рамках товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном.

В случае необходимости страны могут согласовать с Таджикистаном возможность дополнительных сбросов воды с водохранилища «Бахри Точик».

Спуск воды и митинги фермеров

Ранее в Бишкеке прошли несколько митингов фермеров Чуйской области, просивших власти обратить внимание на засуху — на полях гибнет урожай.

Митингующие говорят о том, что если вода не поступит в ближайшие семь-десять дней, урожай полностью выгорит. Это грозит не только убытками им, но и проблемам с продовольствием Бишкеку. Аналогичное заявление фермеры уже делали в конце минувшей недели, но вода так на поля и не пришла.

С 1 июня власти республики ведут спуск воды в Казахстан и Узбекистан в рамках выполнения условий соглашений о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

В кыргызских «Электрических станциях» разъясняют: соглашения о поставках электроэнергии были подписаны еще в марте «в целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища, бесперебойного электроснабжения населения и отрасли экономики страны и успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».

Исходя из соглашений, с марта по ноябрь 2021 года Казахстан поставит Кыргызстану порядка 900 млн кВтч электроэнергии, а Узбекистан с марта 2021 по апрель 2022 года — порядка 750 млн кВтч. Свою часть договора республики уже выполняют, теперь начал выполнять свои обязательства и Кыргызстан.

Известно, что до конца июня Кыргызстан по соглашениям только Казахстану должен спустить из Токтогульского водохранилища 77 млн кубометров воды. Стороны обсудили это в конце мая.

Дефицит воды и энергокризис

Проблема маловодья возникла в 2020 году по всему центральноазиатскому региону.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой воды и электричества заявил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

Однако после смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегрузки электросетей.

В начале ноября 2020 года на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров сказал, что вместо 19,5 млрд кубометров воды к осенне-зимнему сезону в Токтогульском водохранилище оказалось всего лишь 14,7 млрд кубометров.

«Согласно распоряжению правительства, был произведен обмен с Казахстаном на 300 млн кВт/ч электроэнергии. Кроме того, было принято решение импортировать из Казахстана до конца 2020 года 500 млн кВт/ч по цене 2,4 цента за киловатт-час», — сказал он.

В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии. Чиновники также пообещали, что веерных отключений не будет, но призвали беречь электричество, используя газ и уголь для отопления домов.

Осенне-зимний сезон 2020-2021 республика завершила, но уровень воды в Токтогульском водохранилище продолжил падение. На побережье даже начало выносить человеческие останки из расположенных на этой территории захоронений и останки утопленников.

По данным на 16 июня, в Токтогульской ГЭС объем воды составляет 10,8 млрд кубометров. К середине июня 2020 года Кыргызстан подходил с объемом водохранилища в 12,9 млрд кубометров, два года назад в это время в нем было 14,4 млрд кубометров воды.

Максимальный же объем водохранилища — 19,5 млрд кубометров. Последний раз оно наполнялось до этой отметки в августе 2017 года.