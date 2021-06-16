Замминистра сельского хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев 16 июня на совещании в Госагентстве антимонополии заявил, что на следующей неделе республика вводит временное ограничение на экспорт моркови и картофеля.

Это связано с тем, что в Кыргызстане резко выросли цены на морковь. Всего за несколько дней цены поднялись с 35-40 сомов до 100-110 сомов за килограмм. При этом овощ резко подорожал не только в супермаркетах, но и на рынках.

Предприниматели, торгующие сельхозпродукцией, объяснили, что ценообразование всегда было стандартным: налоги не добавлялись, была минимальная наценка.Спекулировать на моркови не имеет смысла, так как товарные запасы – минимальные.

Версия минсельхоза

Замминистра сельского хозяйства Ильич Марсбек уулу 16 июня на пресс-конференции пояснил, что резкий скачок цен на морковь в Кыргызстане связан с экспортом моркови в Казахстан и Россию.

«По нашим данным, если за пять месяцев 2020-го мы экспортировали порядка 13 тысяч тонн моркови, то в этом году за этот же период — 31 тысячу тонн. Экспорт вырос в два с половиной раза», — сказал он.

В самом Кыргызстане при этом случился дефицит моркови, как следствие — цена на нее выросла. При этом замминистра заверил, что цены на морковь снизятся в начале июля, когда начнется массовая уборка урожая.

Рост цен на продукты в Кыргызстане

Нацбанк еще в феврале 2021 года сообщал о том, что на мировых продовольственных рынках рост цен продолжается, и цены на продукты в Кыргызстане также продолжат расти. Однако Нацбанк прогнозировал, что ближе к осени инфляция постепенно стабилизируется.

О повышении стоимости продуктов сообщают уже не первый месяц и в Нацстаткоме. Так, 22 февраля в Нацстаткоме сообщили, что в январе 2021 года в сравнении с январем 2020 года цены на продукты в среднем выросли на 18,5%.

Больше всего выросли цены на растительные масла (54,6%), картофель (46,3%), яйца (35,4%), сахар — на (33,1%) и на мясо — на (27,5%).

Кроме этого, в статистическом комитете рассказали, что реальные доходы кыргызстанцев за январь-сентябрь 2020 года снизились на 5%. Снижение реальных доходов — это следствие роста цен на продукты и другие товары.

Пока правительство не приняло кардинальных мер по удержанию или снижению цен на продукты. Но ввело сельскохозяйственные ярмарки, которые проходят по всей стране каждые выходные. На таких ярмарках, как правило, цены на продукты питания ниже по сравнению с рынками и супермаркетами.

Экономический кризис в Кыргызстане

С началом пандемии COVID-19 в Кыргызстане и введения режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в марте 2020 года экономика страны погрузилась в кризис.

Экономическая ситуация усугубилась еще больше из-за политического кризиса, начавшегося в октябре 2020 года после парламентских выборов. Тогда на фоне беспорядков и смены власти сразу несколько стран и международных финансовых институтов приостановили свою донорскую помощь, которая предполагалась для поддержки экономики и борьбы с COVID-19.

Вместе с этим с октября прошлого года по всему миру наблюдается продолжающийся рост курса доллара и евро. Нацбанк пытается справиться с последствиями при помощи валютных интервенций, продав рекордные $42,4 млн за один день только в октябре.

В итоге в 2020 году дефицит бюджета составил 29,8 млрд сомов, а дефицит бюджета в 2021 году планируется в 7 млрд сомов.