В мэрии Бишкека сообщили, что в ночь с 15 по 16 июня на территории активной свалки Бишкека произошел поджог.

«Поджог совершили неизвестные лица на территории 3-й и 5-й карте отвала свалки», – уточнили в муниципалитете.

По данным мэрии, руководство муниципального предприятия «Бишкекский свалочный полигон» с заявлением обратилось в правоохранительные органы.

В ведомстве напомнили, что ранее в целях уменьшения задымления от горящей свалки руководитель «Бишкекского свалочного полигона» Адиль Назаров договорился с директором филиала эстонской компании «Эхитус Раан и Тулберг» Яанусом Пэзтом о предоставлении экскаватора и трех самосвалов.

С их помощью очаги пожара будут тушить глиной. Для этого на территорию свалки уже завезли 150 машин глины.

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