Морковь на Орто-Сайском рынке. Фото: Бегимай Арстанбекова / “Клооп”.

Цена за килограмм моркови на Орто-Сайском рынке в Бишкеке достигла 110 сомов. Сами продавцы говорят, что возможными причинами резкого скачка цен стали дефицит овоща, пандемия и недостаточный посев.

Замминистра сельского хозяйства Ильич Марсбек уулу 16 июня на пресс-конференции пояснил, что резкий скачок цен на морковь в Кыргызстане связан с экспортом моркови в Казахстан и Россию.

«По нашим данным, если за пять месяцев 2020-го мы экспортировали порядка 13 тысяч тонн моркови, то в этом году за этот же период — 31 тысячу тонн. Экспорт вырос в два с половиной раза», — сказал он.

В самом Кыргызстане при этом случился дефицит моркови, как следствие — цена на нее выросла. Всего за несколько дней цены поднялись с 35-40 сомов до 100-110 сомов за килограмм. При этом овощ резко подорожал не только в супермаркетах, но и на рынках.

При этом замминистра заверил, что цены на морковь снизятся в начале июля, когда начнется массовая уборка урожая.

Замминистра сельского хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев 16 июня на совещании в Госагентстве антимонополии заявил, что на следующей неделе республика вводит временное ограничение на экспорт моркови и картофеля.

Нацбанк еще в феврале 2021 года сообщал о том, что на мировых продовольственных рынках рост цен продолжается, и цены на продукты в Кыргызстане также продолжат расти. Однако Нацбанк прогнозировал, что ближе к осени инфляция постепенно стабилизируется.

Больше всего выросли цены на растительные масла (54,6%), картофель (46,3%), яйца (35,4%), сахар — на (33,1%) и на мясо — на (27,5%).

Соавторка: Бегимай Арстанбекова.