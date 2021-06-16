Министр энергетики Доскул Бекмурзаев на пресс-туре в Токтогульском водохранилище заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.

Фото: Kloop.

«Если мы будем говорить о плохом, то все так и будет. Поэтому мы должны работать в позитивном русле. Энергетики работают в штатном режиме, агрегаты завозят. Веерных отключений электроэнергии не будет. В рамках подготовки к ОЗП местами свет отключают из-за ремонта. Прошу население отнестись к этому с пониманием. Никакого энергокризиса в Кыргызстане нет», — сказал чиновник.

По его словам, никакой паники в Токтогульском водохранилище нет, объем воды на 16 июня — 10,9 млрд кубических метров. Вода еще накапливается.

Ранее Бекмурзаев предложил повысить тарифы на электричество. По его словам, минэнерго разработало единый тариф для населения в 1 сом 9 тыйынов, на остальные виды деятельности — повысить тариф до 5 сомов 4 тыйынов.

Власти Кыргызстана заявили о том, что республика столкнется с нехваткой электричества еще в августе 2020 года. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В декабре 2020 года вопрос нехватки электроэнергии в Кыргызстане встал ребром. Нацэнергохолдинг призвал жителей экономить электричество. А президент и глава кабмина заговорили о повышении тарифов.

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Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

Первые спуски воды начались 1 июня. При этом фермеры и минсельхоз говорят о том, что страна находится на пике маловодья, а в Чуйской области может погибнуть весь урожай. Из-за нехватки воды без снабжения для полива насаждений остался даже Бишкек.

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Минэнерго предложило повысить тариф на электроэнергию, но он будет един для всех