Пресс-служба администрации президента сообщила, что 16 июня прошло совещание, на котором рассмотрели обстоятельства смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина.

В нем приняли участие руководители соответствующих министерств, представители НПО по защите прав детей и депутаты Жогорку Кенеша.

В ходе совещания было принято решение взять на особый контроль расследование смерти мальчика и рассмотреть ответственность чиновников «из-за действий или бездействия которых произошла трагедия».

В пресс-службе отметили, что на этом совещании министерству образования и науки было рекомендовано отстранить директора Военно-Антоновского детского дома от должности на время следственных мероприятий.

«Также поручено предоставить психологическую помощь детям-воспитанникам Военно-Антоновского детского дома в связи с произошедшей трагедией, в том числе и брату погибшего ребенка Богдану Якунину», — заключили в аппарате президента.

Кроме этого, министерству внутренних дел рекомендовано провести тщательное расследование.

Смерть Игоря Якунина

По данным ГУВД Чуйской области, 1 июня в ОВД Сокулукского района поступило сообщение из детского дома села Военно-Антоновка о том, что ученик 6 класса примерно в 21:45 потерял сознание в спальне и, не приходя в сознание, скончался.

«Мальчика доставили в больницу, там уже констатировали смерть мальчика», — рассказали в милиции.

По факту гибели мальчика было начато досудебное производство, назначены необходимые экспертизы для установления причины смерти. В ГУВД отметили, что при осмотре тела погибшего не было обнаружено каких-либо следов насилия.

По данным минобразования, дети играли в монополию в спальной комнате. Мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания. В ведомстве утверждают, что никакой драки не было.

Однако брат погибшего ребенка Богдан Якунин сообщил следствию другую версию. Его адвокат рассказал, что 12-летний Игорь Якунин, умер после избиения старшеклассником.

«Игоря ударили пять раз в область груди, последний удар был самым сильным, в область сердца. Когда мальчик развернулся и сделал три шага, сразу упал. У него начались судороги, нехватка воздуха, непроизвольное мочеиспускание. Директор детдома приехал примерно в 22:00 и отвез мальчика в больницу. Однако последний вздох он сделал в машине и спасти его не удалось», — заключил он.

По словам адвоката, как только Богдан Якунин приехал в детдом, сами воспитанники рассказали, что мальчику стало плохо после нанесенных ударов и сам старшеклассник, избивавший детей, также подтвердил случившееся.