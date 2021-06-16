Аламединский районный суд вернул иск о защите чести, достоинства, деловой репутации адвокату экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова к Мелису Аспекову.

В канцелярии суда информагентству 24.kg пояснили, что заявление было подано на официальном языке (русском), тогда как выступление Аспекова озвучено на государственном (кыргызском), поэтому и иск должен быть также оформлен на языке, на котором изъяснялся ответчик.

Кроме того, истцы не предоставили копии паспортов.

«Как только заявители устранят эти ошибки, могут обращаться вновь», — добавили в суде.

В мае 2021 года экс-президент Сооронбай Жээнбеков и его брат депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков подали в суд иск о защите чести и достоинства.

Они просят признать недостоверной информацию задержанного за вымогательство активиста Мелиса Аспекова, который заявил, что Садыр Жапаров получил от Жээнбековых $10 млн на проведение предвыборной кампании.

Адвокаты семьи Жээнбековых сообщили изданию 24.kg, что сумма иска — 1 млн сомов.

«Если суд признает ответчика виновным, то указанную сумму заявители перечислят одному из детских домов», — сообщили юристы.

Ранее, 14 мая, адвокат семьи Жээнбековых Асылбек Кочкоров уже заявлял, что они намерены подать в суд на Аспекова за клевету.

Заявление Аспекова

В мае этого года, Аспеков сделал заявление о том, что Садыр Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и у его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в фейсбуке.

«Он [Садыр Жапаров] открыто сказал, что получил $10 млн от Жээнбековых. Жапаров сказал мне: “прекрати требовать их посадить, кроме них кто бы дал мне денег”. На каждую область потратили по $1 млн, только в Иссык-Кульской потратили $2 млн из-за того, что Жапаров боялся проиграть в своей родной области. Бишкеку и Ошу выделили по $1 млн. Я ему сказал, что если таким путём, то лучше бы не становился президентом. После этих слов он стал избегать меня», — говорилось в заявлении Аспекова.

Позже пост Аспекова был удален из его соцсетей.

Кто такой Мелис Аспеков?

Активист Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. По его словам, на выборах президента он возглавлял Чуйский областной штаб Садыра Жапарова. Но представитель Жапарова Александр Мощин говорил, что Аспеков ни официально, ни юридически отношения не имел к штабу. Однако известно, что Аспеков вовлекался в предвыборную агитацию Садыра Жапарова.

9 января Аспекова и бывшего кандидата в депутаты от «Ата Мекена», предпринимателя Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве у руководства «Кыргыз темир жолу» $250 тысяч. По версии следствия, подозреваемые угрожали проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия.

Садыр Жапаров прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

12 мая в фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нём утверждалось, что сотрудники в течении трёх месяцев Аспекова пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. В публикации были несколько фотографий с гематомами на теле Аспекова.

В ГКНБ 14 мая информацию о пытках опровергли и сообщили, что эту информацию «расценивают как попытку введения в заблуждение общественность».

По их данным, эти телесные повреждения Аспеков получил в марте этого года во время выезда в Первомайский райсуд Бишкека.

«Причину появления телесных повреждений сообщать отказался и претензий к сотрудникам СИЗО ГКНБ не имеет, о чем свидетельствует составленный акт от 11 марта 2021 года», — сообщили в Госкомитете.