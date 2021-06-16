В Бишкеке снова проходит митинг сторонников пропавшего президента международных образовательных учреждений «Сапат» Орхана Инанды. По данным издания АКИpress, у Дома правительства собрались более 200 человек — они требуют найти Инанды.

Фото: АКИpress.

По предварительным данным, собравшиеся —выпускники, преподаватели, родители учеников, а также гражданские активисты. Они держат плакаты «Табылсын!» (Найдите!) в поддержку Инанды.

Собравшиеся ожидают результаты рассмотрения вопроса о поисках Инанды в Жогорку Кенеше. Они направились к Белому дому.

Один из участников митинга отметил, что уже 16 дней нет вестей об Орхане Инанды. Он пропал в ночь с 31 мая на 1 июня.

Ранее митинги с требованием найти пропавшего президента «Сапат» также прошли у здания турецкого посольства. Они начались 1 июня, сразу после того, как стало известно об исчезновении Инанды, и длились до 9 июня.

Исчезновение и поиски Инанды

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

8 июня замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что Орхана Инанды разыскивают по линии Интерпола.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала заявление, в котором призвала власти Кыргызстана расследовать похищение президента школ «Сапат» Орхана Инанды.

В HRW не исключают, что Инанды могли похитить за его предполагаемые связи с Фетхуллахом Гюленом, чья общественная организация ФЕТО считается в Турции террористической.