Правозащитница Гульгакы Мамасалиева рассказала о том, что накануне, 15 июня, ее задержали таджикские военные. Женщина проводила мониторинг строящихся домов в Лейлекском районе Баткенской области, разрушенных в результате военной агрессии со стороны Таджикистана.

Мамасалиева объяснила подробности инцидента в своем фейсбуке. По ее словам, она проезжала неуточненную улицу и уперлась в погранзаставу. Вследствие чего и была задержана таджикской стороной.

«Я не заезжала на территорию Таджикистана. На машине заехала, оказывается, на неуточненную улицу и уперлась в пост Таджикистана. Вышла из машины, они [военные] подошли ко мне, задержали и увели на территорию таджикской стороны. За меня не беспокойтесь, но нужно решать пограничные вопросы», — рассказала Мамасалиева.

Пресс-служба представительства кабинета министров в Баткенской области подтвердила инцидент. Там сообщили, что таджикские военные отпустили Мамасалиеву после проведения разъяснительных работ.

Волонтерская группа под руководством Мамасалиевой работает в области с начала мая. Она уже составила карту потребностей пострадавших в ходе вооруженного конфликта в Баткенской области. Активисты также сообщили, что процесс строительства домов для оставшихся без крова задерживается, а проект их строительства так и не был обнародован.

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